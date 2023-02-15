Не хуже, чем в магазине. Простой рецепт твердого сыра в домашних условиях
Для того, чтобы сыр получился идеальным, лучше всего брать не магазинные, а домашние продукты.
Твердый сыр – один из самых универсальных продуктов. Он вкусен в качестве дополнения к бутербродам, пицце, картошечке и спагетти. Предлагаем приготовить его в домашних условиях по рецепту из блога "Наша кухня". Времени это займет немного, а результат порадует.
Домашний твердый сыр
Ингредиенты:
- Творог – 1 кг;
- Молоко – 4 стак;
- Сода – 10 гр;
- Соль – 10 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Сливочное масло – 100 гр;
Важно: для приготовления сыра лучше использовать домашние или фермерские продукты. Тогда результат будет идеальным.
Способ приготовления:
Творог высыпать в глубокую миску и размять руками, чтобы в нем не осталось крупных комков. После этого переложить его в кастрюлю, залить молоком и варить, постоянно помешивая, пока творог не начнет собираться в твердые упругие комочки, и не появится сыворотка.
После этого выключить газ, а содержимое кастрюли переложить в заранее подготовленную марлю, связать узлом и оставить, чтобы стекла вся лишняя вода.
Когда жидкость уйдет, творог необходимо снова положить в кастрюлю, добавить сливочное масло и отправить на плиту. Массу постоянно помешивать, пока масло полностью не растает и не смешается с творогом.
В яйца добавить соль, соду и взбить венчиком или миксером, а затем влить эту смесь в кастрюлю к творогу и маслу, и варить, постоянно помешивая, еще 10 минут.
Переложить сыр в подготовленную заранее емкость и отправить в холодильник застывать.
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