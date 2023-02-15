Не хуже, чем в магазине. Простой рецепт твердого сыра в домашних условиях

Для того, чтобы сыр получился идеальным, лучше всего брать не магазинные, а домашние продукты.

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Твердый сыр – один из самых универсальных продуктов. Он вкусен в качестве дополнения к бутербродам, пицце, картошечке и спагетти. Предлагаем приготовить его в домашних условиях по рецепту из блога "Наша кухня". Времени это займет немного, а результат порадует.

Домашний твердый сыр

Ингредиенты:

Творог – 1 кг;

Молоко – 4 стак;

Сода – 10 гр;

Соль – 10 гр;

Яйца – 2 шт;

Сливочное масло – 100 гр;

Важно: для приготовления сыра лучше использовать домашние или фермерские продукты. Тогда результат будет идеальным.

Способ приготовления:

Творог высыпать в глубокую миску и размять руками, чтобы в нем не осталось крупных комков. После этого переложить его в кастрюлю, залить молоком и варить, постоянно помешивая, пока творог не начнет собираться в твердые упругие комочки, и не появится сыворотка.

После этого выключить газ, а содержимое кастрюли переложить в заранее подготовленную марлю, связать узлом и оставить, чтобы стекла вся лишняя вода.

Когда жидкость уйдет, творог необходимо снова положить в кастрюлю, добавить сливочное масло и отправить на плиту. Массу постоянно помешивать, пока масло полностью не растает и не смешается с творогом.

В яйца добавить соль, соду и взбить венчиком или миксером, а затем влить эту смесь в кастрюлю к творогу и маслу, и варить, постоянно помешивая, еще 10 минут.

Переложить сыр в подготовленную заранее емкость и отправить в холодильник застывать.

Ранее Фокус писал, как приготовить сыр из кефира.