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Еда

Как приготовить домашний сыр из кефира. Три простых рецепта

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Фото: Getty | Домашний творожный сыр можно использовать для тостов и бутербродов

Сыр, конечно, можно купить в супермаркете, но приготовить его дома очень просто и увлекательно.

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Приготовить сыр из кефира в домашних условиях очень просто. В результате получится мягкий творожный сыр вроде рикотты. Его можно смешать с зеленью, обвалять в дробленых орехах, добавлять в салаты и делать с ним бутерброды.

Словом, уметь делать сыр дома – весьма полезно. Фокус собрал три простых рецепта, которые могут приготовить даже дети. Во всех рецептах лучше брать кефир пожирнее – от 3%.

Сыр из замороженного кефира

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% — 1 литр.

Просто заморозьте кефир в любом подходящем пакете. Если вы купили кефир в пакете, то морозьте прямо в нем. После дайте ему разморозится при комнатной температуре. Это займет около шести часов.

Застелите дуршлаг марлей в несколько слоев, поставь в большую емкость и вылейте в нее размороженный кефир. Оставьте на пару часов, чтобы стекла сыворотка и поставьте под гнет в холодильник на ночь. Наутро у вас будет творожный сыр и сыворотка, которую можно использовать для выпечки.

Сыр из кефира с зеленью

Ингредиенты:

  • Кефир 3,2% — два литра;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Одно яйцо;
  • Сливочное масло – 50 гр;
  • Укроп, или любая другая ваша любимая зелень.

Вылейте кефир в кастрюлю и нагревайте на среднем огне, пока сыворотка не отделится. Застелите дуршлаг марлей в три слоя и выложите туда творожную массу. Подвесьте ее так, чтобы стекла сыворотка.

Смешайте готовый сыр с солью, содой и разбейте в него яйцо. Варите его на водяной бане около двадцати минут. Добавьте сливочное масло и мелко нарезанный укроп, и мешайте, пока масло не растает. Готовый сыр положите в смазанную маслом форму и отправьте в холодильник.

Сыр из кефира и молока

Ингредиенты:

  • Кефир — 600 мл;
  • Молоко – 600 мл;
  • Четыре яйца;
  • Соль — 1 ч. л.

Смешайте молоко и кефир, посолите и поставьте на плиту. Нагревайте на среднем огне, немного помешивая. Разбейте в мисочку яйца, перемешайте вилкой и отправьте к молоку и кефиру.

Варите, пока сыворотка не начнет отделяться. Переложите творожную массу в друшлаг, подождите, пока сыворотка стечет и отправьте в холодильник под гнетом на ночь. Чем дольше сыр пробудет в холодильнике, тем тверже он станет.

Также вы можете приготовить вкусный сыр Маскарпоне всего из двух ингредиентов на собственной кухне. Это очень просто.