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Їжа

Як приготувати сир Із кефіру. Три простих рецепти

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Фото: Getty | Домашній сир можна використовувати для тостів і бутербродів

Сир, звичайно, можна купити в супермаркеті, але приготувати його вдома дуже просто й захопливо.

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Приготувати сир із кефіру в домашніх умовах дуже просто. В результаті вийде м'який сир на зразок рикоти. Його можна змішати із зеленню, обваляти в подрібнених горіхах, додавати до салатів і робити з ним бутерброди.

Словом, вміти робити сир удома — дуже корисно. Фокус зібрав три прості рецепти, які можуть приготувати навіть діти. У всіх рецептах краще купувати кефір пожирніше — від 3%.

Сир із замороженого кефіру

Складові:

  • Кефір 3,2% — 1 літр.

Просто заморозьте кефір у будь-якому відповідному пакеті. Якщо ви купили кефір у пакеті, то морозіть у ньому. Потім дайте йому розморозитися за кімнатної температуи. Це триватиме близько шести годин.

Застеліть друшляк марлею в кілька шарів, поставте у велику ємність і вилийте в неї розморожений кефір. Залишіть на пару годин, щоб стекла сироватка, і поставте під гніт у холодильник на ніч. На ранок у вас буде сир і сироватка, яку можна використовувати для випічки.

Сир з кефіру із зеленню

Складові:

  • Кефір 3,2% — два літри;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Сода — 0,5 ч.л.;
  • Одне яйце;
  • Вершкове масло — 50 гр;
  • Кріп або будь-яка інша ваша улюблена зелень.

Вилийте кефір у каструлю та нагрівайте на середньому вогні, поки сироватка не відокремиться. Застеліть друшляк марлею в три шари та викладіть туди сирну масу. Підвісьте її так, щоб стекла сироватка.

Змішайте готовий сир із сіллю, содою та розбийте в нього яйце. Варіть його на водяній бані близько 20 хвилин. Додайте вершкове масло та дрібно нарізаний кріп і мішайте, поки масло не розтане. Готовий сир покладіть у змащену олією форму та відправте в холодильник.

Сир із кефіру та молока

Складові:

  • Кефір — 600 мл;
  • Молоко — 600 мл;
  • Чотири яйця;
  • Сіль — 1 ч.л.

Змішайте молоко та кефір, посоліть і поставте на плиту. Нагрівайте на середньому вогні, трохи помішуючи. Розбийте в миску яйця, перемішайте вилкою та відправте до молока й кефіру.

Варіть, доки сироватка не почне відокремлюватися. Перекладіть сирну масу в друшляк, зачекайте, поки сироватка стече, та відправте в холодильник під гнітом на ніч. Чим довше сир пробуде в холодильнику, тим твердішим він стане.

Також ви можете приготувати смачний сир маскарпоне лише з двох інгредієнтів на власній кухні. Це дуже просто.