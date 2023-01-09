Сир "Маскарпоне" всього з двох інгредієнтів: швидкий рецепт

Чим жирніші вершки, тим більше сиру вийде.

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Сир "Маскарпоне" ідеально підходить як для тортів і десертів, так смачний і просто з хлібом. Як швидко та просто приготувати його в домашніх умовах показала відома кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Сир "Маскарпоне" своїми руками

Складові:

Вершки (33%) — 500 мл;

Лимонний сік — 10 мл (або 1 гр лимонної кислоти);

Вода — 15 мл

На виході виходить приблизно 325 гр готового сиру.

Спосіб приготування:

Вершки вилити в каструлю з товстим дном і варити, постійно помішуючи, доки вони не закиплять, потім зменшити вогонь до мінімуму. Додати лимонний сік або лимонну кислоту з водою та знову постійно помішуючи, варити, поки сир не загусне (1-2 хвилини).

Зняти каструлю з вогню й дати постояти пів години, після чого у велику ємність поставити сито, накрити марлею в 3-4 шари та перелити масу. Коли вода стече, загорнути сир у марлю та поставити в холодильник на ніч.

Раніше ми писали, як удома швидко та без зайвого клопоту приготувати крем-сир "Філадельфія", який не тільки виходить дешевшим, ніж у магазині, але й зовсім не поступається за смаком.