Сыр "Маскарпоне" всего из двух ингредиентов: быстрый рецепт

Чем жирнее сливки, тем больше сыра получится.

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Сыр "Маскарпоне" идеально подходит как для тортов и десертов, так вкусен и просто с хлебом. Как быстро и просто приготовить его в домашних условиях, показала известный кулинарный блогер Валерия Велигура.

Сыр "Маскарпоне" своими руками

Ингредиенты:

Сливки (33%) – 500 мл;

Лимонный сок – 10 мл (или 1 гр лимонной кислоты);

Вода – 15 мл.

На выходе получается приблизительно 325 гр готового сыра.

Способ приготовления:

Сливки вылить в кастрюлю с толстым дном и варить, постоянно помешивая, пока они не закипят, затем убавить огонь до минимума. Добавить лимонный сок или лимонную кислоту с водой и, снова постоянно помешивая, варить, пока сыр не загустеет (1-2 минуты).

Снять кастрюлю с огня и дать постоять полчаса, после чего в большую емкость поставить сито, накрыть марлей в 3-4 слоя и перелить в него массу. Когда вода стечет, завернуть сыр в марлю и поставить в холодильник на ночь.

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