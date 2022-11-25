Домашний крем-сыр "Филадельфия": простой и дешевый рецепт (видео)

На приготовления сіра уйдет не больше пяти минут.

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Сыр "Филадельфия" обладает мягкой и нежной консистенцией, благодаря чему отлично подходит для намазывания бутербродов и использования в соусах, супах и начинках для чизкейков, тортов и роллов. Как приготовить такой продукт в домашних условиях, рассказала кулинарный блогер Валерия Велигура. Сыр получается ничем не хуже оригинала, а по деньгам выходит значительно дешевле.

Крем-сыр "Филадельфия"

Ингредиенты:

Сметана (жирность от 20%) – 400 гр;

Натуральный йогурт (жирность от 2,5%) – 200 гр;

Лимонный сок – 1 ст. л;

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Хорошо смешать все перечисленные ингредиенты. Сито поставить на глубокую емкость, куда будет стекать сыворотка, застелить марлей в 3-4 слоя. На марлю вылить получившуюся массу, завернуть края марли наверх и сверху поставить груз. Убрать все в холодильник на 12 часов. За это время вся лишняя влага стечет, и в результате получится идеальный сливочный сыр. Из перечисленных ингредиентов получается приблизительно 360 граммов "Филадельфии".

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