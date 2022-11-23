Домашняя "Нутелла" за 10 минут: простой рецепт популярной пасты (видео)

Паста получается ничем не хуже, чем в магазине.

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Шоколадная паста с лесными орехами, какао и молоком "Нутелла" очень по вкусу не только детям, но и взрослым. Правда, сейчас цена на это лакомство "кусается", и не каждый может позволить себе выложить значительную сумму за баночку пасты. Однако ее можно приготовить в домашних условиях, и вкус получится ничем не хуже. Она отлично подойдет как добавка к блинчикам и тостам на завтрак, так и в качестве сладкого перекуса днем. Как сделать вкуснейшую "Нутеллу", рассказала на своей странице в Instagram кулинарный блогер Валерия Велигура.

Домашняя "Нутелла"

Ингредиенты:

Жареный фундук – 300 гр;

Какао – 30 гр;

Молоко – 200-300 мл;

Сахарная пудра – 20-30 гр;

Соль – щепотка;

Растительное масло – 10 мл.

Способ приготовления:

Фундук измельчить в блендере до очень гладкой консистенции, на это может уйти от 5 до 10 минут, в зависимости от модели блендера. Когда фундук приобретет консистенцию пасты, добавить какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и продолжить взбивать. По мере взбивания масса будет становиться гуще, поэтому постепенно вливается все оставшееся молоко.

Готовую пасту перелить в чистую баночку и хранить в холодильнике. Масса станет немного гуще. Хранить такую пасту нужно не более четырех дней, учитывая, что в ее составе есть молоко.

Напомним, как приготовить торт "Наполеон" без выпечки.