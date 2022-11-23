Домашняя "Нутелла" за 10 минут: простой рецепт популярной пасты (видео)
Паста получается ничем не хуже, чем в магазине.
Шоколадная паста с лесными орехами, какао и молоком "Нутелла" очень по вкусу не только детям, но и взрослым. Правда, сейчас цена на это лакомство "кусается", и не каждый может позволить себе выложить значительную сумму за баночку пасты. Однако ее можно приготовить в домашних условиях, и вкус получится ничем не хуже. Она отлично подойдет как добавка к блинчикам и тостам на завтрак, так и в качестве сладкого перекуса днем. Как сделать вкуснейшую "Нутеллу", рассказала на своей странице в Instagram кулинарный блогер Валерия Велигура.
Домашняя "Нутелла"
Ингредиенты:
- Жареный фундук – 300 гр;
- Какао – 30 гр;
- Молоко – 200-300 мл;
- Сахарная пудра – 20-30 гр;
- Соль – щепотка;
- Растительное масло – 10 мл.
Способ приготовления:
Фундук измельчить в блендере до очень гладкой консистенции, на это может уйти от 5 до 10 минут, в зависимости от модели блендера. Когда фундук приобретет консистенцию пасты, добавить какао, сахарную пудру, соль, масло, немного молока и продолжить взбивать. По мере взбивания масса будет становиться гуще, поэтому постепенно вливается все оставшееся молоко.
Готовую пасту перелить в чистую баночку и хранить в холодильнике. Масса станет немного гуще. Хранить такую пасту нужно не более четырех дней, учитывая, что в ее составе есть молоко.