Домашня "Нутелла" за 10 хвилин: простий рецепт популярної пасти (відео)

Паста виходить нічим не гірша, ніж у магазині.

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Шоколадна паста з лісовими горіхами, какао та молоком "Нутелла" дуже до смаку не лише дітям, а й дорослим. Щоправда, зараз ціна на ці ласощі "кусається", і не кожен може дозволити собі викласти значну суму за баночку пасти. Однак її можна приготувати в домашніх умовах, і смак вийде нічим не гіршим. Вона відмінно підійде як добавка до млинців і тостів на сніданок, так і як солодкий перекус вдень. Як зробити найсмачнішу "Нутеллу", розповіла на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Домашня "Нутелла"

Складові:

Смажений фундук — 300 г;

Какао — 30 г;

Молоко — 200–300 мл;

Цукрова пудра — 20-30 г;

Сіль — щіпка;

Рослинна олія — 10 мл.

Спосіб приготування:

Фундук подрібнити в блендері до дуже гладкої консистенції, на це може піти від 5 до 10 хвилин, залежно від моделі блендера. Коли фундук отримає консистенцію пасти, додати какао, цукрову пудру, сіль, масло, трохи молока і продовжити збивати. У міру збивання маса ставатиме густіше, тому поступово вливається все залишене молоко.

Готову пасту перелити в чисту баночку та зберігати в холодильнику. Маса стане трохи густіша. Зберігати таку пасту потрібно не більше від чотирьох днів з огляду на те, що в її складі є молоко.

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