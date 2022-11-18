Ледачий "Наполеон". Як приготувати знаменитий торт без випічки та масла

Такий торт не потребує тривалого просочення. До столу його можна подавати вже за пів години після приготування.

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Торт "Наполеон" є фаворитом серед ласощів завдяки поєднанню тонкого тіста й заварного крему. Однак зараз не всі мають можливість готувати цей десерт за всіма правилами, розкочуючи коржі та випікаючи їх у духовці, оскільки відключення світла дають про себе знати. Але все ж таки якщо дуже хочеться шматочок "Наполеона", його можна приготувати набагато швидше та з меншими витратами продуктів і сил.

Ледачий "Наполеон" із лаваша

Складові:

Лаваш — 3 шт. (120-150 гр);

Молоко — 560–600 мл;

Яйце — 1 шт. (55 гр);

Крохмаль (можна брати як картопляний, так і кукурудзяний) — 4 ст. ложки л гіркою (60-70 гр);

Цукор — 3 ст. ложки (60 г). Його кількість можна регулювати, враховуючи, що прісний лаваш злегка "розбавляє" солодощі крему, тобто краще зробити його трохи солодшим;

Ванільний цукор — 1-2 ч. ложки.

Спосіб приготування:

У каструлю налити приблизно 125 мл молока та, не підігріваючи його, додати крохмаль, перемішати. Вбити туди ж яйце, всипати цукор і ванільний цукор.

Ретельно перемішати до однорідності. Потім влити молоко, що залишилося, і знову все перемішати.

Поставити каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, варити крем приблизно 10 хвилин, щоб він став густим. Відставити каструлю убік. Повністю остуджувати не потрібно, оскільки, по-перше, він і не встигне, оскільки коржі для "Наполеона" готуються дуже швидко, а по-друге — теплий крем краще просочить сухий лаваш.

Листи лавашу підрізати за допомогою невеликої тарілки. Обрізки лавашу не потрібно викидати. Як і в класичному варіанті торта, вони знадобляться для посипання верхів і боків.

Сковороду розігріти, підсушити листи лавашу на максимальному вогні приблизно по 10 секунд із кожного боку. Сковороду нічим змащувати не треба. Головне — не пересушити листи. Обрізки також підсушити на сковорідці.

Далі йде складання торта. Для цього на широку плоску тарілку викласти приблизно 2 ст. ложки крему. Зверху помістити корж із лавашу та злегка притиснути. Потім на корж викласти пару ложок крему, рівномірно розподіливши по всій поверхні, і так на кожен наступний шар. За бажанням під час складання торта можна використовувати й найпідсушеніші обрізки лавашу — краще чергувати їх із коржами, щоб торт вийшов рівним і не поїхав у різні боки.

Обрізки, що залишилися, подрібнити й посипати ними верх і боки торта.

Нагадаємо, як приготувати класичний "Наполеон", а також однойменне печиво.