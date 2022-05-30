Король тортів: як приготувати ідеальний "Наполеон"
"Наполеон" недаремно називають "Його Імператорською Величністю" серед тортів.
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Торт "Наполеон" — один з найсмачніших і найулюбленіших не для одного покоління ласунів. Його приготування займає чимало часу, проте якщо знайти свій ідеальний рецепт, торт стане справжнім цвяхом програми на будь-якому святі.
Класичний "Наполеон" із заварним кремом
Інгредієнти:
- борошно — 400 г;
- заморожене вершкове масло — 200 г;
- сметана (15%) — 200 г;
- яйце велике — 1 шт.
- сіль — 0,5 ч. л.
Для крему:
- вершкове масло кімнатної температури — 200 г;
- згущене молоко кімнатної температури — 150 г;
- молоко — 400 г;
- яйце — 2 шт;
- цукор — 100 гр + 20 г ванільного цукру;
- борошно — 25 г;
- крохмаль — 25 г.
Спосіб приготування:
Насамперед необхідно приготувати крем, тому що до моменту готовності коржів він повинен охолонути до кімнатної температури. Спочатку потрібно змішати яйця з цукром, ванільним цукром, борошном, крохмалем. Додати молоко. Заварити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не підгорів і в ньому не залишилося ніяких грудок. Потім остудити його до кімнатної температури.
Коли коржі вже готові, доробити крем. Для цього масло кімнатної температури потрібно збити протягом декількох хвилин, додати згущене молоко і знову збивати кілька хвилин до отримання пишного однорідного крему. Додати заварну основу кімнатної температури по 1 чайній ложці за раз, збиваючи до однорідності.
Тепер треба приготувати тісто. Для цього заморожене вершкове масло натерти на тертці, постійно вмочуючи його в борошно. Додати сіль до яйця, перемішати. Додати яйце та сметану до крихти з вершкового масла та борошна. Швидко замісити тісто. Довго його вимішувати не треба, достатньо все з'єднати в одну однорідну грудку. Розділити готове тісто на 8-10 рівних частин, покласти в холодильник на годину.
Після цього кожну з грудок розкатати в тонкий пласт на пергаментному папері і, наколовши виделкою, відправити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 7-8 хвилин.
Ще гарячими обрізати коржі, надаючи їм однакову круглу форму, а обрізки додатково підрум'янити в духовці.
Остиглі коржі змастити кремом (по 2 ст. л. крему на корж). Верх і боки торта теж потрібно змастити кремом. З обрізків зробити крихти, перемішати їх із цукровою пудрою. Посипати крихтами верх і боки торта.
Для тих, хто любить торт із хрусткими коржами, потрібно залишити його в холодильнику на дві години. Ті ж, хто віддає перевагу просоченому, повинні потримати готовий "Наполеон" у холодильнику не менше шести годин.
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