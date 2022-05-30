Король тортів: як приготувати ідеальний "Наполеон"

"Наполеон" недаремно називають "Його Імператорською Величністю" серед тортів.

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Торт "Наполеон" — один з найсмачніших і найулюбленіших не для одного покоління ласунів. Його приготування займає чимало часу, проте якщо знайти свій ідеальний рецепт, торт стане справжнім цвяхом програми на будь-якому святі.

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Класичний "Наполеон" із заварним кремом

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

заморожене вершкове масло — 200 г;

сметана (15%) — 200 г;

яйце велике — 1 шт.

сіль — 0,5 ч. л.

Для крему:

вершкове масло кімнатної температури — 200 г;

згущене молоко кімнатної температури — 150 г;

молоко — 400 г;

яйце — 2 шт;

цукор — 100 гр + 20 г ванільного цукру;

борошно — 25 г;

крохмаль — 25 г.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно приготувати крем, тому що до моменту готовності коржів він повинен охолонути до кімнатної температури. Спочатку потрібно змішати яйця з цукром, ванільним цукром, борошном, крохмалем. Додати молоко. Заварити крем на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб не підгорів і в ньому не залишилося ніяких грудок. Потім остудити його до кімнатної температури.

Коли коржі вже готові, доробити крем. Для цього масло кімнатної температури потрібно збити протягом декількох хвилин, додати згущене молоко і знову збивати кілька хвилин до отримання пишного однорідного крему. Додати заварну основу кімнатної температури по 1 чайній ложці за раз, збиваючи до однорідності.

Тепер треба приготувати тісто. Для цього заморожене вершкове масло натерти на тертці, постійно вмочуючи його в борошно. Додати сіль до яйця, перемішати. Додати яйце та сметану до крихти з вершкового масла та борошна. Швидко замісити тісто. Довго його вимішувати не треба, достатньо все з'єднати в одну однорідну грудку. Розділити готове тісто на 8-10 рівних частин, покласти в холодильник на годину.

Після цього кожну з грудок розкатати в тонкий пласт на пергаментному папері і, наколовши виделкою, відправити в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікати 7-8 хвилин.

Ще гарячими обрізати коржі, надаючи їм однакову круглу форму, а обрізки додатково підрум'янити в духовці.

Остиглі коржі змастити кремом (по 2 ст. л. крему на корж). Верх і боки торта теж потрібно змастити кремом. З обрізків зробити крихти, перемішати їх із цукровою пудрою. Посипати крихтами верх і боки торта.

Для тих, хто любить торт із хрусткими коржами, потрібно залишити його в холодильнику на дві години. Ті ж, хто віддає перевагу просоченому, повинні потримати готовий "Наполеон" у холодильнику не менше шести годин.

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