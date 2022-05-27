Найкращий серед тортів: як приготувати ідеальний медовик

Торт, який люблять багато поколінь, легко готувати в домашніх умовах, і він виходить ніжним у роті.

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Медовик зі сметанним кремом — один із найулюбленіших тортів, і кожна господиня готує його за своїм особливим рецептом, перевіреним поколіннями. Фокус представляє класичний рецепт медовика зі сметанним кремом, який, за бажання, можна замінити заварним або згущеним молоком.

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Класичний медовик

Складові:

Мед — 100 гр;

Вершкове масло — 70 гр;

Сода — 1 ч. л.;

Цукор — 200 гр;

Сіль — дрібка;

Яйце — 2 шт.;

Борошно — 400-450 гр.

Для сметанного крему зі згущеним молоком:

Сметана 21% — 700 гр

Згущувач для сметани — 2 пакетики по 8 гр;

Варене згущене молоко — 1 банка.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно спекти коржі. Взяти каструлю з товстим дном і покласти туди масло та мед. Останній можна брати як рідкий, так і густий, оскільки під час приготування він розтане. Вибираючи мед, слід враховувати, що чим він темніший, тим насиченіший смак буде в готового виробу.

Розтопити мед і масло на маленькому вогні до однорідної консистенції, помішуючи дерев'яною ложкою та не доводячи до кипіння. Якщо немає каструлі з товстим дном, тоді суміш розтопити на водяній бані.

У розтоплену масу додати соду та добре перемішати. Мед погасить соду, а маса посвітлішає та збільшиться в об'ємі. Якщо мед штучний, соду потрібно погасити оцтом або лимонним соком. Зняти каструлю з вогню й дати охолонути до теплого стану. Після цього в каструлю додати цукор і сіль, добре перемішавши. Далі туди відправити по одному яйця та знову добре перемішати.

Потім каструлю знову поставити на маленький вогонь і розмішувати масу до розчинення цукру, після чого прибрати посуд із плити.

Знову дати медовій суміші охолонути й поступово додати просіяне борошно, замішати тісто. Борошна додавати стільки, скільки можна мішати масу ложкою. Це приблизно 450 гр.

Як тільки мішати стане важко, на стіл насипати борошно та викласти тісто. Додати ще трохи борошна, але не варто надто "забивати" тісто. Воно має залишатись трохи липким і злегка розтікатися.

Сформувати з тіста ковбаску та розділити її на 8-9 частин. Кожну з них скачати в кульку та викласти на дошку, присипану борошном. Закрити плівкою, щоб тісто не висихало.

Багато хто відправляє тісто в холодильник на пів години, проте це не обов'язково робити, і можна відразу приступати до випікання коржів.

Розкотити тісто на пергаменті чи тефлоновому килимку. Коржі мають бути дуже тонкими — приблизно 3-4 мм. Вирізати потрібний діаметр. Краще використовувати для цього кільце діаметром 22 см. Потрібний діаметр можна вирізати також за допомогою тарілки, кришки від каструлі або кулінарної форми.

Отримані сирі коржі проколоти вилкою, щоб тісто рівномірно піднялося. Викласти коржі на деко на пергаментний лист або на силіконовий килимок і випікати близько 4-5 хвилин кожен. Вони зарум'яняться та збільшаться в розмірі. Обрізки, що залишилися від коржів, теж відправити в духовку.

Готові коржі перекласти на рівну поверхню, щоб вони остигли. Обрізки подрібнити в блендері або через м'ясорубку, щоб вийшла крихта, якою потім будуть покриті верх і боки медовика.

Коли коржі підготовлено, готується крем. Сметанний крем зі згущеним молоком смачніший за масляний і не такий жирний. Він добре тримає форму, оскільки виходить густим.

Збити сметану та додати загусник. Якщо сметана має жирність 30%, то загусник використовувати не треба.

Коли маса буде пишна і триматиме форму, необхідно додати згущене молоко. Спочатку згущене молоко необхідно збити зовсім трішки, щоб наситити киснем, а потім вводити його по одній ложці в сметану та ретельно перемішувати міксером.

Перемазати всі коржі кремом, обмазати бічні поверхні й обсипати його медовою крихтою.

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