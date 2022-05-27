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Лучший среди тортов: как приготовить идеальный медовик

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медовик
Фото: Из открытых источников | Медовик – торт, который имеет узнаваемый "дизайн"

Любимый многими поколениями торт легко приготовится в домашних условиях и получается нежным и тающим во рту.

Медовик со сметанным кремом – один из самых любимых тортов, и каждая хозяйка готовит его по своему особенному рецепту, проверенному поколениями. Фокус представляет классический рецепт медовика со сметанным кремом, который, при желании, можно заменить заварным или сгущенкой.

Классический медовик

Ингредиенты:

Мед – 100 гр;

  • Сливочное масло – 70 гр;
  • Сода – 1 ч. л;
  • Сахар – 200 гр;
  • Соль – щепотка;
  • Яйцо – 2 шт;
  • Мука – 400-450 гр.

Для сметанного крема со сгущенкой:

  • Сметана 21% – 700 гр
  • Загуститель для сметаны – 2 пакетика по 8 гр;
  • Вареная сгущенка — 1 банка.

Способ приготовления:

Сначала необходимо испечь коржи. Взять кастрюлю с толстым дном и положить туда масло и мед. Последний можно брать как жидкий, так и густой, поскольку во время приготовления он растает. Выбирая мед, следует учитывать, что чем он темнее, тем более насыщенный вкус будет у готового изделия.

Растопить мед и масло на маленьком огне до однородной консистенции, помешивая деревянной ложкой и не доводя до кипения. Если нет кастрюли с толстым дном, то тогда смесь растопить на водяной бане.

В растопленную массу добавить соду и хорошо перемешать. Мед погасит соду, а масса посветлеет и увеличится в объеме. Если мед искусственный, соду нужно погасить уксусом или лимонным соком. 4Снять кастрюлю с огня и дать массе остыть до теплого состояния. После этого в кастрюлю добавить сахар и соль, хорошо перемешав. Далее туда же отправить по одном яйца и снова хорошо перемешать.

Затем кастрюлю снова поставить на маленький огонь и размешивать массу до растворения сахара, после чего убрать посуду с плиты.

Снова дать медовой смеси остыть и постепенно добавить просеянную муку, замешать тесто. Муки добавлять столько, сколько возможно мешать массу ложкой. Это приблизительно 450 граммов.

Как только мешать станет трудно, на стол насыпать муку и выложить тесто. Добавить еще немного муки, но не стоит слишком "забивать" тесто. Оно должно оставаться чуть-чуть липким и слегка растекаться.

Сформировать из теста колбаску и разделить ее на 8-9 частей. Каждую из них скатать в шарик и выложить на доску, присыпанную мукой. Закрыть пленкой, чтобы тесто не высыхало.

Многие отправляют тесто в холодильник на полчаса, однако это не обязательно делать и можно сразу приступать к выпеканию коржей.

Раскатать тесто на пергаменте или тефлоновом коврике. Коржи должны быть очень тонкими – примерно 3-4 мм. Вырезать нужный диаметр. Лучше использовать для этого кольцо диаметром 22 см. Нужный диаметр можно вырезать также с помощью тарелки, крышки от кастрюли или кулинарной формы.

Полученные сырые коржи проколоть вилкой, чтобы тесто равномерно поднялось. Выложить коржи на противень на пергаментном листе или на силиконовом коврике и выпекать около 4-5 минут каждый. Они зарумянятся и увеличатся в объеме. Обрезки, оставшиеся от коржей, тоже отправить в духовку.

Готовые коржи переложить на ровную поверхность, чтобы они остыли. Обрезки измельчить в блендере или через мясорубку, чтобы получилась крошка, которой затем будут покрыты верх и бока медовика.

Когда коржи подготовлены, готовится крем. Сметанный крем со сгущенкой вкуснее масляного и не такой жирный. Он хорошо держит форму, поскольку получается густым.

Взбить сметану и добавить загуститель. Если сметана имеет жирность 30%, то загуститель использовать не надо.

Когда масса будет пышная и держать форму, необходимо добавить сгущенку. Сначала сгущенку необходимо взбить совсем немного, чтобы насытить кислородом, а затем вводить ее по одной ложке в сметану и тщательно перемешивать миксером.

Перемазать все коржи кремом, обмазать боковые поверхности и обсыпать его медовой крошкой.

Еще один вариант приготовления медовика

Напомним, как приготовить вафельный торт со сгущенкой и испечь идеальный бисквит.