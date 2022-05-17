Как испечь идеальный бисквит: главные секреты

Приготовление бисквита требует определенных навыков и четкого соблюдения всей последовательности процесса.

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Мягкий, высокий и тающий во рту бисквит – мечта каждой хозяйки, однако очень часто он получается не таким, как хотелось бы. Фокус собрал советы, как добиться желательного результата и навсегда забыть о просевшем или недопеченном корже.

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Главных составляющих бисквита всего три – мука, яйца и сахар. Каждый из этих ингредиентов должен быть правильно введен в тесто, чтобы оно получилось пышным и не осело после выпекания.

Яйца

Для бисквитного теста белки и желтки необходимо разделить и взбивать их отдельно. Ни в коем случае нельзя, чтобы в белок попала хотя бы капля желтка, поскольку тогда не получится желаемый результат. Посуда и венчик для взбивания должны быть обезжирены и идеально чистыми.

В белки добавить щепотку соли, в желтки – сахар. В идеале желтки после взбивания должны посветлеть и увеличиться в объеме в несколько раз, а их консистенция стать кремовой. Белковая масса должна получиться плотной, устойчивой и не выпадать из посуды после переворачивания.

Мука

Муку для бисквита необходимо хорошо просеять, чтобы не только избавить ее от лишних примесей, но и насытить кислородом, что в дальнейшем будет большим плюсом для выпечки.

Последовательность процессов

После того, как желтки и белки взбиты с сахаром, а мука просеяна, наступает очень ответственный момент – правильное смешивание ингредиентов. Сначала в посуду добавляются порциями желтки и белки, которые необходимо очень аккуратно перемешать сохраняя пышность белков, затем понемногу вводится мука.

Перемешивать все необходимо либо деревянной лопаткой, либо венчиком. Необходимо постараться сделать как можно меньше смешивающих движений, тчо положительно скажется на пышности бисквита. Допускаются комочки белка, но мука должна быть размешана полностью. Чтобы мука быстрее "интегрировалась" в тесто, не нужно сыпать ее в одну точку, а необходимо распределять по всей поверхности теста.

Выпекание

Прежде, чем ставить бисквит в духовку, ее необходимо разогреть до 160 градусов. Не рекомендуется смазывать бока формы маслом, поскольку тесто прилипнет к форме и не опадет в процессе выпечки. Кстати, дно формы можно выстелить пергаментом, чтобы после выпекания не было прилипания и подгорелостей.

Выпекать бисквит необходимо около 40-50 минут до румяного состояния. Первые 25 минут духовку не открывать, иначе бисквит осядет. В процессе выпечки масса хорошо поднимется, а вот когда чуть осядет и чуть зарумянится, тогда она готова. Проверить готовность можно деревянной шпажкой, проткнув корж. Если она сухая – бисквит готов.

При нажатии на бисквит пальцем по мягкости он должен быть похож на подушечку ладони под большим пальцем.

Разрезать бисквит на коржи можно только после того, как он остынет внутри формы. Затем по кругу формы необходимо пройтись ножом, отсоединяя бока бисквита, и переложить готовую выпечку на решетку. Готовый бисквит рекомендуют разрезать не сразу, а завернуть его в пищевую пленку и оставить на 8-10 часов для "созревания". В таком случае он не будет крошиться при нарезании.

Рецепт классического бисквита

Ингредиенты:

Куриные яйца (крупного размера) – 4 шт;

Мука – 100 гр;

Сахар – 150 гр;

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Готовить все так, как описано выше.

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