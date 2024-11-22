Классический салат из печени трески: как приготовить вкусный праздничный салат

Печень трески в свое время была дефицитом, и банку берегли до праздников, но теперь такой салат можно приготовить в любое время.

Классический салат из печени трески можно приготовить и к праздничному столу, и безо всякого повода. Ведь печень трески, которая считалась дефицитом и деликатесом, теперь можно купить в любом магазине. Готовится классический салат из печени трески очень быстро и просто, причем настолько, что с такой задачей справится даже начинающий кулинар. Фокус расскажет, как его приготовить

Салат из печени трески

Ингредиенты:

консервированная печень трески – 1 банка;

два яйца;

одна небольшая луковица;

винный или столовый уксус – 2 ч. л.;

твердый сыр – 70 г;

майонез, соль.

Подготовьте ингредиенты для классического салата из печени трески. Отварите яйца. Положите яйца в холодную воду, доведите до кипения и варите не более 10 минут, а то потемнеет желток. Вкус его не изменится, но вид салата будет не очень нарядный.

Репчатую луковицу для салата очистите, затем очень мелко нарежьте. Пересыпьте в мисочку и перемешайте с винным или столовым уксусом. Оставьте на 10 минут при комнатной температуре.

Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке. Консервированную печень трески выложите из банки на сито и дайте стечь жидкости. Затем переложите в миску и разомните вилкой.

Яйца очистите и мелко нарежьте. Добавьте в миску к печени трески вместе с другими подготовленными ингредиентами. Лук отожмите от уксуса.

Добавьте майонез, немного соли и молотый черный перец. Перемешайте и подайте на стол. Можно также разложить такой салат по ломтикам подрумяненного черного хлеба, или по готовым слоеным или песочным тарталеткам.

По желанию, в состав салата из печени трески можно включить свежие или маринованные огурчики, черные или зеленые оливки без косточек, а также любую пряную зелень.

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