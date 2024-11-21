Как приготовить самую вкусную селедку под шубой: рецепт популярного праздничного салата

Селедка под "шубой" – один из самых популярных праздничных салатов и есть секреты, чтобы сделать его еще вкуснее.

Удивительно, но салат "Селедка под шубой" не имеет никакой достоверной истории. По сути, это смешанный с винегретом селедка. На самом деле никаких упоминаний о селедке под шубой нет ни в одной кулинарной книге до конца 1960-х – начала 1970-х годов. Подобное готовили и ранее, но точно не укладывали слоями. Фокус расскажет, как приготовить "селедку под шубой".

Как выбрать селедку для салата

Считается, что лучше всего использовать обычную соленую селедку, а не в пряном посоле. Сама рыба должна быть с толстой, широкой спинкой, без повреждений, с целыми плавниками и хвостом. Тушка должна быть плотной и упругой.

Для салата нужно нарезать селедку для "шубы" тонкими ломтиками. Вкус селедки должен выделяться.

Как готовить овощи для "шубы"

Второй основной ингредиент — свекла. Ее можно сварить или запечь. Запечь предпочтительнее. Можно нарезать, или натереть на крупной терке. Если нарезать кубиками, то некрупными.

Если для вас предпочтительнее нарезать кубиками, то и следующий важный овощ — морковь — тоже лучше нарезать так же.

Отварная картошка — обязательно должна быть в салате. Выбирайте ту, которая предназначается для салатов, сорта, который не разваривается, с меньшим содержанием крахмала. Отварите в кожуре. Охладите и очистите.

Репчатый лук в шубу тоже кладут. И нарезают очень мелкими кубиками. Лишнюю остроту и горечь можно убрать, залив лук на несколько секунд кипятком. Горячую воду следует слить, а лук обдать холодной водой. Можно предварительно сбрызнуть соком лимона или замариновать: буквально на 15–20 минут залить уксусом, добавив по щепотке соли и сахара.

Селедка под "шубой"

Ингредиенты:

селедка;

картошка;

морковка;

свекла;

лук;

майонез.

Есть варианты первого слоя, некоторые выкладывают первым картофель, а потом селедку. Некоторые – селедку. Верхний слой – всегда свекла.

На селедку выкладываем репчатый лук. На лук — отварной картофель (если вы не положили его первым слоем), затем морковь и слой свеклы. Можно слои повторить в том же порядке, положив на свеклу селедку и т. д. Как вариант, между слоем картошки и моркови положить натертое на терке вареное яйцо, или кислое яблоко.

Все слои смазываем майонезом. И последний тоже.

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