Як приготувати найсмачніший оселедець під шубою: рецепт популярного святкового салату

Оселедець під "шубою" — один із найпопулярніших святкових салатів і є секрети, щоб зробити його ще смачнішим.

Дивно, але салат "Оселедець під шубою" не має жодної достовірної історії. По суті, це змішаний із вінегретом оселедець. Насправді жодних згадок про оселедець під шубою немає в жодній кулінарній книзі до кінця 1960-х — початку 1970-х років. Подібне готували і раніше, але точно не укладали шарами. Фокус розповість, як приготувати "оселедець під шубою".

Як вибрати оселедець для салату

Вважається, що найкраще використовувати звичайний солоний оселедець, а не в пряному посолі. Сама риба має бути з товстою, широкою спинкою, без ушкоджень, з цілими плавниками і хвостом. Тушка має бути щільною і пружною.

Для салату потрібно нарізати оселедець для "шуби" тонкими скибочками. Смак оселедця має виділятися.

Як готувати овочі для "шуби"

Другий основний інгредієнт — буряк. Його можна зварити або запекти. Запекти краще. Можна нарізати, або натерти на крупній тертці. Якщо нарізати кубиками, то невеликими.

Якщо для вас краще нарізати кубиками, то й наступний важливий овоч — моркву — теж краще нарізати так само.

Відварена картопля — обов'язково має бути в салаті. Вибирайте ту, яка призначається для салатів, сорту, який не розварюється, з меншим вмістом крохмалю. Відваріть у шкірці. Охолодіть і очистіть.

Ріпчасту цибулю в шубу теж кладуть. І нарізають дуже дрібними кубиками. Зайву гостроту й гіркоту можна прибрати, заливши цибулю на кілька секунд окропом. Гарячу воду слід злити, а цибулю обдати холодною водою. Можна попередньо скропити соком лимона або замаринувати: буквально на 15-20 хвилин залити оцтом, додавши по дрібці солі та цукру.

Оселедець під "шубою"

Інгредієнти:

оселедець;

картопля;

морквина;

буряк;

цибуля;

майонез.

Є варіанти першого шару, деякі викладають першою картоплю, а потім оселедець. Деякі — оселедець. Верхній шар — завжди буряк.

На оселедець викладаємо ріпчасту цибулю. На цибулю — відварену картоплю (якщо ви не поклали її першим шаром), потім моркву і шар буряка. Можна шари повторити в тому ж порядку, поклавши на буряк оселедець і т. д. Як варіант, між шаром картоплі та моркви покласти натерте на тертці варене яйце, або кисле яблуко.

Усі шари змащуємо майонезом. І останній теж.

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