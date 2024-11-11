"Запечений" вінегрет: як приготувати улюблений салат по-новому
Запечені овочі роблять салат смачнішим і кориснішим, а також зберігають більше вітамінів і мінералів, ніж під час варіння.
Вінегрет — смачний і корисний салат, який особливо популярний у часи постів. Традиційно овочі для нього варять у воді, але кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом приготування вінегрету без варіння моркви, картоплі та буряка. Такий вінегрет виходить ще смачнішим і кориснішим, адже інгредієнти для нього запікаються в духовці.
"Запечений" вінегрет
Інгредієнти:
- буряк — 2-3 шт;
- морква — 2-3 шт;
- картопля — 2-3 шт;
- маринований огірок — 3-4 шт;
- капуста квашена (маринована);
- зелений консервований горошок;
- цибуля — 0,5 головки (за бажанням);
- зелень (кріп, петрушка) — за бажанням;
- сіль, чорний перець.
Спосіб приготування:
Моркву, буряк і картоплю помити, почистити, нарізати кубиками та викласти на застелене пергаментом деко. Полити овочі оливковою або рослинною олією і запікати 30 хвилин за температури 190 градусів. Важливо стежити за готовністю, щоб овочі не перепеклися і зберегли свою форму. Готовність можна перевіряти виделкою або зубочисткою.
Готові овочі остудити та висипати в глибоку миску. Туди ж додати порізані кубиками огірки, цибулю, сіль і спеції. Усе перемішати і можна подавати до столу.
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