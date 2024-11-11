"Запечений" вінегрет: як приготувати улюблений салат по-новому

Запечені овочі роблять салат смачнішим і кориснішим, а також зберігають більше вітамінів і мінералів, ніж під час варіння.

Вінегрет — смачний і корисний салат, який особливо популярний у часи постів. Традиційно овочі для нього варять у воді, але кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом приготування вінегрету без варіння моркви, картоплі та буряка. Такий вінегрет виходить ще смачнішим і кориснішим, адже інгредієнти для нього запікаються в духовці.

"Запечений" вінегрет

Інгредієнти:

буряк — 2-3 шт;

морква — 2-3 шт;

картопля — 2-3 шт;

маринований огірок — 3-4 шт;

капуста квашена (маринована);

зелений консервований горошок;

цибуля — 0,5 головки (за бажанням);

зелень (кріп, петрушка) — за бажанням;

сіль, чорний перець.

Спосіб приготування:

Моркву, буряк і картоплю помити, почистити, нарізати кубиками та викласти на застелене пергаментом деко. Полити овочі оливковою або рослинною олією і запікати 30 хвилин за температури 190 градусів. Важливо стежити за готовністю, щоб овочі не перепеклися і зберегли свою форму. Готовність можна перевіряти виделкою або зубочисткою.

Готові овочі остудити та висипати в глибоку миску. Туди ж додати порізані кубиками огірки, цибулю, сіль і спеції. Усе перемішати і можна подавати до столу.

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