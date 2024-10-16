Смачно і красиво: рецепт салату із запеченими овочами
Салат виходить дуже смачним і готується досить просто.
Легкий салат із запеченими овочами, до того ж ще й гарно оформлений, — найкраще, що можна запропонувати, щоб вгамувати голод і підняти настрій. Своїм рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти щодня".
Салат із запеченими овочами
Інгредієнти на 4 порції:
- листя салату — 1 пучок;
- баклажани — 2 шт;
- перець — 2 шт;
- помідори — 3-4 шт;
- крем-сир;
- спеції: сіль, перець, прованські трави — за смаком;
- оливкова олія, бальзамік.
Спосіб приготування:
Баклажани і перець помити, викласти на решітку і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці, періодично перевертаючи, до готовності. Шкірка у перців має бути немов припеченою і легко відходити.
Коли овочі охолонуть, почистити їх від шкірки, у перцю витягнути серединку, обрізати хвостики і порізати на смужки. Листя салату помити, просушити і порвати довільними шматочками. Помідори залити крутим окропом на кілька секунд і зняти шкірку.
На дно тарілки викласти спочатку порване листя салату, далі — порізані овочі. Посолити, поперчити, скропити оливковою олією і бальзаміком, а зверху ложкою викласти шматочки крем-сиру, як показано на відео.
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