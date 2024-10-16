Смачно і красиво: рецепт салату із запеченими овочами

Салат виходить дуже смачним і готується досить просто.

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Легкий салат із запеченими овочами, до того ж ще й гарно оформлений, — найкраще, що можна запропонувати, щоб вгамувати голод і підняти настрій. Своїм рецептом цієї страви поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти щодня".

Салат із запеченими овочами

Інгредієнти на 4 порції:

листя салату — 1 пучок;

баклажани — 2 шт;

перець — 2 шт;

помідори — 3-4 шт;

крем-сир;

спеції: сіль, перець, прованські трави — за смаком;

оливкова олія, бальзамік.

Спосіб приготування:

Баклажани і перець помити, викласти на решітку і запекти в розігрітій до 200 градусів духовці, періодично перевертаючи, до готовності. Шкірка у перців має бути немов припеченою і легко відходити.

Коли овочі охолонуть, почистити їх від шкірки, у перцю витягнути серединку, обрізати хвостики і порізати на смужки. Листя салату помити, просушити і порвати довільними шматочками. Помідори залити крутим окропом на кілька секунд і зняти шкірку.

На дно тарілки викласти спочатку порване листя салату, далі — порізані овочі. Посолити, поперчити, скропити оливковою олією і бальзаміком, а зверху ложкою викласти шматочки крем-сиру, як показано на відео.

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