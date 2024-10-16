Вкусно и красиво: рецепт салата с запеченными овощами

Салат получается очень вкусным и готовится довольно просто.

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Легкий салат с запеченными овощами, к тому же еще и красиво оформленный, – лучшее, что можно предложить, чтобы утолить голод и поднять настроение. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты каждый день".

Салат с запеченными овощами

Ингредиенты на 4 порции:

листья салата – 1 пучок;

баклажаны – 2 шт;

перец – 2 шт;

помидоры – 3-4 шт;

крем-сыр;

специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу;

оливковое масло, бальзамик.

Способ приготовления:

Баклажаны и перец помыть, выложить на решетку и запечь в разогретой до 200 градусов духовке, периодически переворачивая, до готовности. Кожура у перцев должна быть словно припеченной и легко отходить.

Когда овощи остынут, почистить их от кожуры, у перца вытащить серединку, пообрезать хвостики и порезать на полоски. Листья салата помыть, просушить и порвать произвольными кусочками. Помидоры залить крутым кипятком на несколько секунд и снять кожицу.

На дно тарелки выложить сначала порванные листья салата, далее – порезанные овощи. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамиком, а по верху ложкой выложить кусочки крем-сыра, как показано на видео.

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