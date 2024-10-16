Вкусно и красиво: рецепт салата с запеченными овощами
Салат получается очень вкусным и готовится довольно просто.
Легкий салат с запеченными овощами, к тому же еще и красиво оформленный, – лучшее, что можно предложить, чтобы утолить голод и поднять настроение. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты каждый день".
Салат с запеченными овощами
Ингредиенты на 4 порции:
- листья салата – 1 пучок;
- баклажаны – 2 шт;
- перец – 2 шт;
- помидоры – 3-4 шт;
- крем-сыр;
- специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу;
- оливковое масло, бальзамик.
Способ приготовления:
Баклажаны и перец помыть, выложить на решетку и запечь в разогретой до 200 градусов духовке, периодически переворачивая, до готовности. Кожура у перцев должна быть словно припеченной и легко отходить.
Когда овощи остынут, почистить их от кожуры, у перца вытащить серединку, пообрезать хвостики и порезать на полоски. Листья салата помыть, просушить и порвать произвольными кусочками. Помидоры залить крутым кипятком на несколько секунд и снять кожицу.
На дно тарелки выложить сначала порванные листья салата, далее – порезанные овощи. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамиком, а по верху ложкой выложить кусочки крем-сыра, как показано на видео.
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