"Снежный краб": рецепт очень быстрого и вкусного салата

Салат можно подавать на стол сразу же после приготовления.

Related video

Быстрый, нежный и очень вкусный салат из крабовых палочек "Снежный краб", рецептом которого поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян, – еще одно вкусное блюдо. Оно обязательно найдет свое место в вашем блокнотике с рецептами. Такой салат готовится очень быстро и очень просто и одинаково подходит как к домашнему столу, так и к приходу гостей.

Салат "Снежный краб"

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 гр;

корейская морковь – 150 гр;

яйца вареные – 2-3 шт;

плавленый сырок – 1 шт;

майонез – 1-2 ст. л;

черный кунжут по желанию.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложить корейскую морковь. Крабовые палочки распустить на соломку, как показано на видео, и отправить в ту же миску. Вареные яйца порезать соломкой или кубиками, сырок слегка подморозить и натереть на крупной терке.

Все перемешать, посолить по вкусу и, по желанию, добавить семена кунжута. Заправить майонезом.

Читайте также:

Как греческий, но вкуснее: рецепт овощного салата с сырными шариками

Салат "Белая шуба": рецепт любимого блюда по-новому

Привет из Италии: рецепт быстрого и полезного салата для тех, кто на диете