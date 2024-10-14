"Снежный краб": рецепт очень быстрого и вкусного салата
Салат можно подавать на стол сразу же после приготовления.
Быстрый, нежный и очень вкусный салат из крабовых палочек "Снежный краб", рецептом которого поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян, – еще одно вкусное блюдо. Оно обязательно найдет свое место в вашем блокнотике с рецептами. Такой салат готовится очень быстро и очень просто и одинаково подходит как к домашнему столу, так и к приходу гостей.
Салат "Снежный краб"
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 гр;
- корейская морковь – 150 гр;
- яйца вареные – 2-3 шт;
- плавленый сырок – 1 шт;
- майонез – 1-2 ст. л;
- черный кунжут по желанию.
Способ приготовления:
В глубокую миску выложить корейскую морковь. Крабовые палочки распустить на соломку, как показано на видео, и отправить в ту же миску. Вареные яйца порезать соломкой или кубиками, сырок слегка подморозить и натереть на крупной терке.
Все перемешать, посолить по вкусу и, по желанию, добавить семена кунжута. Заправить майонезом.
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