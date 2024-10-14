"Сніговий краб": рецепт дуже швидкого і смачного салату
Салат можна подавати на стіл одразу ж після приготування.
Швидкий, ніжний і дуже смачний салат із крабових паличок "Сніговий краб", рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян, — ще одна смачна страва. Вона обов'язково знайде своє місце у вашому блокнотику з рецептами. Такий салат готується дуже швидко і дуже просто і однаково підходить як до домашнього столу, так і до приходу гостей.
Салат "Сніговий краб"
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- корейська морква — 150 г;
- яйця варені — 2-3 шт;
- плавлений сирок — 1 шт;
- майонез — 1-2 ст. л;
- чорний кунжут за бажанням.
Спосіб приготування:
У глибоку миску викласти корейську моркву. Крабові палички розпустити на соломку, як показано на відео, і відправити в ту ж миску. Варені яйця порізати соломкою або кубиками, сирок злегка підморозити і натерти на крупній тертці.
Усе перемішати, посолити за смаком і, за бажанням, додати насіння кунжуту. Заправити майонезом.
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