"Сніговий краб": рецепт дуже швидкого і смачного салату

Салат можна подавати на стіл одразу ж після приготування.

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Швидкий, ніжний і дуже смачний салат із крабових паличок "Сніговий краб", рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян, — ще одна смачна страва. Вона обов'язково знайде своє місце у вашому блокнотику з рецептами. Такий салат готується дуже швидко і дуже просто і однаково підходить як до домашнього столу, так і до приходу гостей.

Салат "Сніговий краб"

Інгредієнти:

крабові палички — 200 г;

корейська морква — 150 г;

яйця варені — 2-3 шт;

плавлений сирок — 1 шт;

майонез — 1-2 ст. л;

чорний кунжут за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти корейську моркву. Крабові палички розпустити на соломку, як показано на відео, і відправити в ту ж миску. Варені яйця порізати соломкою або кубиками, сирок злегка підморозити і натерти на крупній тертці.

Усе перемішати, посолити за смаком і, за бажанням, додати насіння кунжуту. Заправити майонезом.

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