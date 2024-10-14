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Їжа

"Сніговий краб": рецепт дуже швидкого і смачного салату

салат сніговий краб
Фото: kristinazizian/instagram

Салат можна подавати на стіл одразу ж після приготування.

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Швидкий, ніжний і дуже смачний салат із крабових паличок "Сніговий краб", рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян, — ще одна смачна страва. Вона обов'язково знайде своє місце у вашому блокнотику з рецептами. Такий салат готується дуже швидко і дуже просто і однаково підходить як до домашнього столу, так і до приходу гостей.

Салат "Сніговий краб"

Інгредієнти:

  • крабові палички — 200 г;
  • корейська морква — 150 г;
  • яйця варені — 2-3 шт;
  • плавлений сирок — 1 шт;
  • майонез — 1-2 ст. л;
  • чорний кунжут за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибоку миску викласти корейську моркву. Крабові палички розпустити на соломку, як показано на відео, і відправити в ту ж миску. Варені яйця порізати соломкою або кубиками, сирок злегка підморозити і натерти на крупній тертці.

Усе перемішати, посолити за смаком і, за бажанням, додати насіння кунжуту. Заправити майонезом.

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