Салат "Біла шуба": рецепт улюбленої страви по-новому

Попри те, що в цьому салаті немає кількох звичних інгредієнтів, він виходить не менш смачним, ніж оригінал.

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Салат "Оселедець під шубою" — мабуть, один із найпопулярніших серед українців, без нього не обходиться жоден святковий стіл. Кулінарна блогерка nastiabarbar поділилася ще одним варіантом цієї страви під назвою "Біла шуба". Як ви вже зрозуміли, у складі такого салату немає буряка. Однак від цього його смак гіршим не став.

Салат "Біла шуба"

Інгредієнти:

картопля — 3-4 шт.;

оселедець — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

оцет — 2 ст. л.;

гаряча вода;

яблуко — 1 шт.;

яйця — 2 шт. (потрібні тільки білки);

сир твердий — 100 г;

майонез.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і залити гарячою водою, дати постояти 20 хв. Картоплю та яйця відварити. Оселедець розібрати на два філе.

Салат можна збирати в кільці, але це не обов'язково. На нижній шар викласти натерту на крупній тертці картоплю, змащену майонезом. Далі — шар риби, нарізаної кубиками, потім — знову майонез. Наступні шари — цибуля, яблуко, натерте на тертці, та майонез. Згори викласти натертий сир, але не весь, бо трохи знадобиться для прикрашання салату. Зверху сир змастити майонезом, а верх посипати тертими на тертці білками. Залишками тертого сиру прикрасити салат.

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