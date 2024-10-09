Салат "Біла шуба": рецепт улюбленої страви по-новому
Попри те, що в цьому салаті немає кількох звичних інгредієнтів, він виходить не менш смачним, ніж оригінал.
Салат "Оселедець під шубою" — мабуть, один із найпопулярніших серед українців, без нього не обходиться жоден святковий стіл. Кулінарна блогерка nastiabarbar поділилася ще одним варіантом цієї страви під назвою "Біла шуба". Як ви вже зрозуміли, у складі такого салату немає буряка. Однак від цього його смак гіршим не став.
Салат "Біла шуба"
Інгредієнти:
- картопля — 3-4 шт.;
- оселедець — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- оцет — 2 ст. л.;
- гаряча вода;
- яблуко — 1 шт.;
- яйця — 2 шт. (потрібні тільки білки);
- сир твердий — 100 г;
- майонез.
Спосіб приготування:
Цибулю порізати півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і залити гарячою водою, дати постояти 20 хв. Картоплю та яйця відварити. Оселедець розібрати на два філе.
Салат можна збирати в кільці, але це не обов'язково. На нижній шар викласти натерту на крупній тертці картоплю, змащену майонезом. Далі — шар риби, нарізаної кубиками, потім — знову майонез. Наступні шари — цибуля, яблуко, натерте на тертці, та майонез. Згори викласти натертий сир, але не весь, бо трохи знадобиться для прикрашання салату. Зверху сир змастити майонезом, а верх посипати тертими на тертці білками. Залишками тертого сиру прикрасити салат.
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