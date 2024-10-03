Капустяний салат зі смачною заправкою: рецепт популярного коул слоу

Цей американський салат завоював популярність у всьому світі. І приготувати його неймовірно просто.

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Салат коул слоу (Coleslaw) — вдалий рецепт зі США. Його подають навіть у фастфудах. І приготувати його неймовірно просто: весь секрет у тонко нарізаній капусті та смачній заправці. Рецептів коул слоу дуже багато, наприклад, до нього входить цибуля, але можна її і не класти. Або змінити рецепт заправки. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Коул слоу з червоною капустою

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 300 г;

капуста червонокачанна — 300 г;

морквина — 200 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

зелень (петрушка або листя селери) — 1 невеликий пучок;

гірчиця діжонська — 2 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

майонез, лимонний сік, сіль.

Спочатку зробіть заправку: змішайте діжонську гірчицю, лимонний сік. У процесі додавайте потроху цукор, добре перемішуючи. Додайте майонез, його можна змішати з йогуртом.

Капусту тонко наріжте, чим тонше наріжете, тим смачнішим вийде салат. Трохи посоліть і добре розімніть руками. Дрібно наріжте зелень. Морквину натріть на дрібній або великій тертці.

Додайте в салатник до капусти морквину, кукурудзу та зелень, перемішайте і додайте заправку. Салат готовий.

Якщо ви хочете отримати більш пряний смак, додайте трохи більше гірчиці та лимонного соку. А якщо вам подобається вершковий варіант заправки, візьміть більше йогурту.

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