Салат "Чоловічий": як приготувати смачну страву за 5 хвилин (відео)
Щоб салат був ще смачнішим, можна відправити його ненадовго в холодильник.
Смачний, ситний і дуже швидкий салат, який можна приготувати з доступних інгредієнтів, не витрачаючи час на їхнє додаткове варіння або смаження, — родзинка в записнику кожної господині. Рекомендуємо вам взяти на замітку рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла, як зробити страву, яка потішить вашого чоловіка.
Салат "Чоловічий"
Інгредієнти:
- свіжі огірки — 2-3 шт;
- сирокопчена ковбаса (або будь-яка за смаком) — 100-150 г;
- сухарики будь-які;
- зелений горошок;
- зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля (можна приготувати і без зелені).
Для заправки:
- сметана — 2-3 ст. л;
- гірчиця — 1 ч. л (або майонез);
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Ковбасу й огірки порізати соломкою або кубиками (на ваш розсуд), висипати в глибоку миску. Туди ж додати горошок, сухарики, сіль, перець, зелень. Полити заправкою, змішавши всі інгредієнти, і перемішати. Салат готовий. Якщо він постоїть трохи в холодильнику, його смак буде ще багатшим.
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