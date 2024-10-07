Салат "Чоловічий": як приготувати смачну страву за 5 хвилин (відео)

Щоб салат був ще смачнішим, можна відправити його ненадовго в холодильник.

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Смачний, ситний і дуже швидкий салат, який можна приготувати з доступних інгредієнтів, не витрачаючи час на їхнє додаткове варіння або смаження, — родзинка в записнику кожної господині. Рекомендуємо вам взяти на замітку рецепт кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вона розповіла, як зробити страву, яка потішить вашого чоловіка.

Салат "Чоловічий"

Інгредієнти:

свіжі огірки — 2-3 шт;

сирокопчена ковбаса (або будь-яка за смаком) — 100-150 г;

сухарики будь-які;

зелений горошок;

зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля (можна приготувати і без зелені).

Для заправки:

сметана — 2-3 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л (або майонез);

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Ковбасу й огірки порізати соломкою або кубиками (на ваш розсуд), висипати в глибоку миску. Туди ж додати горошок, сухарики, сіль, перець, зелень. Полити заправкою, змішавши всі інгредієнти, і перемішати. Салат готовий. Якщо він постоїть трохи в холодильнику, його смак буде ще багатшим.

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