Привіт з Італії: рецепт швидкого та корисного салату для тих, хто на дієті
Салат виходить смачним і абсолютно не шкодить фігурі.
Попри те, що до кінця літа залишилося менше тижня, сонце і спека не збираються поки що відступати. А що може бути кращим у спекотну погоду, ніж смачний овочевий салат, який, до того ж, ніяк не впливає на фігуру. Рецептом ПП-салату зі смаком Італії поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Він дуже легко готується, виходить яскравим і смачним.
Італійський ПП-салат
Інгредієнти:
- помідори чері;
- сир моцарела;
- авокадо;
- базилік або шпинат;
- оливкова олія;
- бальзамічний соус;
- горішки;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Помідори чері порізати навпіл. Авокадо почистити і порізати соломкою або кубиками. Зелень порубати. У глибокій тарілці змішати всі інгредієнти, заправити оливковою олією, бальзамічним соусом, посолити та перемішати. Смачна і проста літня страва готова!
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