Привіт з Італії: рецепт швидкого та корисного салату для тих, хто на дієті

Салат виходить смачним і абсолютно не шкодить фігурі.

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Попри те, що до кінця літа залишилося менше тижня, сонце і спека не збираються поки що відступати. А що може бути кращим у спекотну погоду, ніж смачний овочевий салат, який, до того ж, ніяк не впливає на фігуру. Рецептом ПП-салату зі смаком Італії поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Він дуже легко готується, виходить яскравим і смачним.

Італійський ПП-салат

Інгредієнти:

помідори чері;

сир моцарела;

авокадо;

базилік або шпинат;

оливкова олія;

бальзамічний соус;

горішки;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори чері порізати навпіл. Авокадо почистити і порізати соломкою або кубиками. Зелень порубати. У глибокій тарілці змішати всі інгредієнти, заправити оливковою олією, бальзамічним соусом, посолити та перемішати. Смачна і проста літня страва готова!

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