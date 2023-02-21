Нічого складного. Як приготувати сир "Моцарела" вдома лише з трьох продуктів (відео)

Італійський сир моцарела використовується в салатах, для бутербродів та як інгредієнт для піци.

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Назва сиру "моцарела" походить з італійського слова mozzare і перекладається як "нарізати", а вперше про нього згадується ще в 1570 році в кулінарній книзі кухаря Папи Римського Бартоломео Скаллі. Моцарела була стравою для сімейних трапез практично до кінця XVIII століття, і лише в цей час її почали робити для продажу в магазинах.

Спочатку моцарелу робили з молока чорних буйволиць, але потім почали використовувати і коров'яче. Для приготування моцарели використовується сичужний фермент і молочнокислі бактерії, які підмішують у молоко. Перший елемент необхідний для згортання молочного продукту, а другий для заквашування. Сирне зерно, що вийшло, нагрівають, щоб відокремити сироватку, а потім перемішують до утворення однорідної сирної маси. Це вже готовий сир, який потрібно ще сформувати. Масу вимішують руками як тісто, а потім кілька разів поміщають у гарячу воду для нагрівання, щоб легше формувати сир. Тісто нарізають на необхідні шматки (від великих до розміру з черешню) і відправляють у холодний розчин кухонної солі. У готової моцарели блискуча та м'яка текстура, вона дуже смачна. Приготувати її вдома — досить просто, для цього знадобиться лише три інгредієнти і рецепт кулінарної блогерки Alina FooDee.

Домашня "Моцарела"

Інгредієнти:

молоко сире, яке не піддавалося термічній обробці, найкраще домашнє — 4 л;

сіль — 1 ст. л;

оцет 9% — 8 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоко (обов'язково сире) влити у глибоку каструлю, поставити на вогонь. Постійно помішуючи, нагріти приблизно до 50 градусів. Температуру краще перевіряти кухонним термометром.

Продовжуючи помішувати молоко, додати оцет, від 8 до 10 столових ложок. Кількість інгредієнта, що додається, залежить від якості молока. Продовжуйте перемішувати. Почне відокремлюватись сироватка, а сирна маса поступово згущується.

Сирну масу, що вийшла, зібрати в кулю і дістати з каструлі. Її потрібно максимально стиснути, щоб пішла зайва сироватка. Так моцарела вийде не рідкою. Сироватку поставити на вогонь і нагріти приблизно до 70 градусів. Коли почне йти пара, додати сіль та перемішати. Для тих, хто любить солонішу моцарелу, то можна додати дві ложки солі. Білу масу, що вийшла раніше, знову опустити в сироватку і перемішати. Потім необхідно дістати майбутню моцарелу з каструлі та розтягнути її руками, щоб вона добре просолилася. Чим гарячіша вода, тим краще сир буде тягнутися. Знову опустити моцарелу в розсіл. Коли вона прогріється, то стане еластичною. Дістати моцарелу й сформувати з неї кульку. Готовий сир опустити в крижану воду, щоб він стабілізувався і повністю охолонув. Готовий сир виходить трохи листковий, майже без бульбашок.

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