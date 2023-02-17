Домашній сир: як приготувати ідеальний продукт всього з двох інгредієнтів

Під час приготування сиру головне — стежити за температурою.

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Люди, які виїхали за кордон або тимчасово змушені перебувати там, часто говорять про нестачу улюблених продуктів або не можуть у всьому різноманітті на прилавках знайти знайомий з дитинства смак. Відома кулінарна блогерка Валерія Велігура вирішила допомогти тим, хто любить кисломолочний сир, і розповіла, як досягти ідеального та звичного смаку навіть із магазинного молока. Зауважимо, що такий рецепт рекомендуємо і тим, хто не може знайти свій смак в Україні. Готується він дуже просто, і потрібні лише два інгредієнти.

Кисломолочний сир

Інгредієнти:

молоко (2,5% — 3,2%) — 1,5 літра. Можна використовувати як домашнє, так і магазинне молоко, але магазинне має бути пастеризованим і з невеликим терміном придатності (не більш як 10 діб), інакше сир не вийде;

натуральний йогурт — 1,5 склянки.

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 400 г сиру.

Спосіб приготування:

Молоко влити в каструлю та поставити на середній вогонь. Постійно помішуючи, нагріти до 85 градусів. Потім вогонь вимкнути та залишити посуд з молоком на 10 хвилин. Після цього, помішуючи, охолодити молоко до 8-40 градусів, додати натуральний йогурт і акуратно і старанно перемішати. Накрити кришкою, загорнути у ковдру та залишити у теплому місці на 8 годин.

Поставити каструлю знову на вогонь і нагрівати доти, поки почне відокремлюватися сироватка. Розрізати масу ножем на квадрати у каструлі і довести до 40 градусів. Обережно перемішати масу та нагрівати її до 65 градусів.

Останній етап — зціджування. Марлю скласти в 4-5 шарів, перелити масу туди, зав'язати вузлом і підвісити, щоб вийшла вся рідина. Щоб сир вийшов пастоподібний, достатньо потримати сир у марлі 2 години. Для сухішого та розсипчастого знадобиться 5-6 годин.

Раніше Фокус писав, як приготувати в домашніх умовах сир "Маскарпоне" та плавлений шоколадний сир.