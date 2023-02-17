Домашний творог: как приготовить идеальный продукт всего из двух ингредиентов

Во время приготовления творога главное – следить за температурой.

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Люди, которые выехали за границу или временно вынуждены находится там, часто говорят о нехватке любимых продуктов либо же не могут во всем многообразии на прилавках найти знакомый с детства вкус. Известный кулинарный блогер Валерия Велигура решила помочь тем, кто любит кисломолочный творог, и рассказала, как добиться идеального и привычного вкуса даже из магазинного молока. Отметим, что такой рецепт рекомендуем и тем, кто не может найти свой вкус в Украине. Готовится он очень просто, и требуются всего два ингредиента.

Кисломолочный творог

Ингредиенты:

молоко (2,5%- 3,2%) – 1,5 литра. Можно использовать как домашнее, так и магазинное молоко, но магазинное должно быть пастеризованным и с небольшим сроком годности (не более 10 суток), иначе сыр не получится;

натуральный йогурт – 1,5 стак.

Из этого количества продуктов выходит примерно 400 гр творога.

Способ приготовления:

Молоко влить в кастрюлю и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, нагреть его до 85 градусов. Затем огонь выключить и оставить посуду с молоком на 10 минут. После этого, помешивая, охладить молоко до 8-40 градусов, добавить натуральный йогурт и аккуратно и старательно перемешать. Накрыть крышкой, завернуть в одеяло и оставить в теплом месте на 8 часов.

Поставить кастрюлю снова на огонь и нагревать до тех пор, пока начнет отделяться сыворотка. Разрезать массу ножом на квадраты прямо в кастрюле и довести до 40 градусов. Осторожно перемешать массу и нагревать ее до 65 градусов.

Последний этап – сцеживание. Марлю сложить в 4-5 слоев, перелить туда массу, завязать узлом и подвесить, чтобы вышла вся жидкость. Чтобы сыр получился пастообразный, достаточно подержать творог в марле 2 часа. Для более сухого и рассыпчатого понадобится 5-6 часов.

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