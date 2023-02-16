Тане в роті. Рецепт ніжного плавленого шоколадного сиру
У холодильнику такий сир може зберігатись до п'яти днів.
Ніжний плавлений сир — ідеальна намазка на бутерброди вранці, яка чудово поєднується зі спеціями та зеленню. Однак можна приготувати і солодкий сир із шоколадом. Як саме, розповіла та показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Шоколадний плавлений сир
Інгредієнти:
- домашній кисломолочний сир — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- цукор — 50 г;
- сіль — дрібка;
- сода — 1/2 ч. л;
- какао — 20 г;
- шоколад молочний – 100 г.
З цієї кількості продуктів виходить приблизно 700 г сиру.
Спосіб приготування:
Сир, яйце, вершкове масло кімнатної температури, цукор, сіль і соду перебити блендером в однорідну масу. Потім посуд поставити на водяну баню і тримати приблизно 10 хвилин, доки маса не стане рідкою. При цьому її потрібно постійно помішувати.
Після цього в суміш просіяти какао, додати шоколад і перемішати до однорідної консистенції. Перелити масу в скляну банку або будь-яку іншу ємність, накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. У холодильнику такий сир може зберігатись до п'яти днів.
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