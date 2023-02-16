Тане в роті. Рецепт ніжного плавленого шоколадного сиру

У холодильнику такий сир може зберігатись до п'яти днів.

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Ніжний плавлений сир — ідеальна намазка на бутерброди вранці, яка чудово поєднується зі спеціями та зеленню. Однак можна приготувати і солодкий сир із шоколадом. Як саме, розповіла та показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Шоколадний плавлений сир

Інгредієнти:

домашній кисломолочний сир — 500 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 50 г;

сіль — дрібка;

сода — 1/2 ч. л;

какао — 20 г;

шоколад молочний – 100 г.

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 700 г сиру.

Спосіб приготування:

Сир, яйце, вершкове масло кімнатної температури, цукор, сіль і соду перебити блендером в однорідну масу. Потім посуд поставити на водяну баню і тримати приблизно 10 хвилин, доки маса не стане рідкою. При цьому її потрібно постійно помішувати.

Після цього в суміш просіяти какао, додати шоколад і перемішати до однорідної консистенції. Перелити масу в скляну банку або будь-яку іншу ємність, накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. У холодильнику такий сир може зберігатись до п'яти днів.

Раніше Фокус розповідав, як у домашніх умовах приготувати твердий сир, який виходить навіть кращим, ніж магазинний.