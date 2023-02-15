Не гірше, ніж у магазині. Простий рецепт твердого сиру в домашніх умовах
Для того щоб сир вийшов ідеальним, найкраще брати не магазинні, а домашні продукти.
Твердий сир — один із найуніверсальніших продуктів. Він смачний як доповнення до бутербродів, піци, картоплі та спагеті. Пропонуємо приготувати його в домашніх умовах за рецептом із блогу "Наша кухня". Часу це займе небагато, а результат потішить.
Домашній твердий сир
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 1 кг;
- молоко — 4 скл;
- сода — 10 г;
- сіль — 10 г;
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
Важливо: для приготування сиру краще використовувати домашні чи фермерські продукти. Тоді результат буде ідеальним.
Спосіб приготування:
Сир висипати в глибоку миску і розім'яти руками, щоб не залишилося великих грудочок. Після цього перекласти його в каструлю, залити молоком і варити, постійно помішуючи, поки сир не почне збиратися в тверді пружні грудочки, і не з'явиться сироватка.
Після цього вимкнути газ, а вміст каструлі перекласти в заздалегідь підготовлену марлю, зв'язати вузлом і залишити, щоб стекла вся зайва вода.
Коли рідина піде, сир необхідно знову покласти в каструлю, додати вершкове масло і відправити на плиту. Масу постійно помішувати, поки масло повністю не розтане і не змішається із сиром.
У яйця додати сіль, соду і збити вінчиком або міксером, а потім влити цю суміш у каструлю до сиру та масла, і варити, постійно помішуючи, ще 10 хвилин.
Перекласти сир у заздалегідь підготовлену ємність і відправити в холодильник застигати.
Раніше Фокус писав, як приготувати сир із кефіру.