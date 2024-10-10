Як грецький, але смачніший: рецепт овочевого салату із сирними кульками
Цей салат за смаком нагадує грецький, але часник у сирних кульках додає йому цікавішої нотки.
Легкий і поживний овочевий салат із сиром фета — саме те, щоб втамувати голод і поповнити свій організм вітамінами. Рецептом такої страви зі своїми підписниками поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Пропонуємо вам спробувати зробити такий салат і потішити себе та своїх близьких.
Овочевий салат із сирними кульками
Інгредієнти:
- огірок;
- помідор;
- перець болгарський;
- маслини;
- кріп.
Для сирних кульок:
- сир солоний (фета, фелата або фетті);
- часник — 2 зубчики;
- кріп.
Для заправки:
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль і перець до смаку.
Спосіб приготування:
Кількість овочів можна брати на свій смак. Помити їх, порізати на середні шматочки, скласти в миску. Туди ж додати трошки дрібно посіченого кропу.
Тепер робимо кульки. Натерти на дрібній тертці часник, додати його в сир, туди ж — кріп, що залишився. Усе добре перемішати. Сформувати руками невеликі кульки.
Усі інгредієнти для заправки змішати і вилити її в овочі, перемішати. Зверху на салат викласти сирні кульки.
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