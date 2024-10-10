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Їжа

Як грецький, але смачніший: рецепт овочевого салату із сирними кульками

салат із сирними кульками
Фото: katarina_movchan/Instagram

Цей салат за смаком нагадує грецький, але часник у сирних кульках додає йому цікавішої нотки.

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Легкий і поживний овочевий салат із сиром фета — саме те, щоб втамувати голод і поповнити свій організм вітамінами. Рецептом такої страви зі своїми підписниками поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Пропонуємо вам спробувати зробити такий салат і потішити себе та своїх близьких.

Овочевий салат із сирними кульками

Інгредієнти:

  • огірок;
  • помідор;
  • перець болгарський;
  • маслини;
  • кріп.

Для сирних кульок:

  • сир солоний (фета, фелата або фетті);
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп.

Для заправки:

  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Кількість овочів можна брати на свій смак. Помити їх, порізати на середні шматочки, скласти в миску. Туди ж додати трошки дрібно посіченого кропу.

Тепер робимо кульки. Натерти на дрібній тертці часник, додати його в сир, туди ж — кріп, що залишився. Усе добре перемішати. Сформувати руками невеликі кульки.

Усі інгредієнти для заправки змішати і вилити її в овочі, перемішати. Зверху на салат викласти сирні кульки.

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