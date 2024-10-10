Как греческий, но вкуснее: рецепт овощного салата с сырными шариками

Этот салат по вкусу напоминает греческий, но чеснок в сырных шариках придает ему более интересную нотку.

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Легкий и питательный овощной салат с сыром фета — самое то, чтобы утолить голод и пополнить свой организм витаминами. Рецептом такого блюда со своими подписчиками поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. Предлагаем вам попробовать сделать такой салат и порадовать себя и своих близких.

Овощной салат с сырными шариками

Ингредиенты:

огурец;

помидор;

перец болгарский;

маслины;

укроп.

Для сырных шариков:

сыр соленый (фета, фелата или фетти);

чеснок — 2 зубчика;

укроп.

Для заправки:

растительное масло – 3 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Количество овощей можно брать по своему вкусу. Помыть их, порезать на средние кусочки, сложить в миску. Туда же добавить немножко мелко порубленного укропа.

Теперь делаем шарики. Натереть на мелкой терке чеснок, добавить его в сыр, туда же — оставшийся укроп. Все хорошо перемешать. Сформировать руками небольшие шарики.

Все ингредиенты для заправки смешать и вылить ее в овощи, перемешать. Сверху на салат выложить сырные шарики.

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