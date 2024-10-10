Салат "Добрая теща": рецепт сытного и вкусного блюда

Для того, чтобы блюдо красиво смотрелось на столе, выложите его на тарелку, покрытую салатными листьями.

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Если хотите приготовить вкусный, сытный и простой салат, который хорошо утолит голод, обратите внимание на рецепт салата "Добрая теща" из "Кулинарного блога". Он одинаково хорошо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Салат "Добрая теща"

Ингредиенты:

отварное куриное филе – 300 гр;

лук – 1 шт;

морковь крупная – 1 шт;

свежие шампиньоны – 200 гр;

малосольные огурцы – 4-5 шт;

вареные яйца – 3-4 шт;

кукуруза консервированная — 1 банка;

растительное масло для жарки;

майонез или сметана для заправки;

листья салата для украшения.

Способ приготовления:

Грибы порезать, обжарить на растительном масле несколько минут, после чего добавить туда же мелко порезанный лук и обжаривать дальше, затем всыпать морковь, тертую на терке. Все жарить до готовности.

Огурцы порезать соломкой или кубиками, яйца – так же.

В глубокой миске смешать кукурузу, предварительно слив жидкость, яйца, огурцы, грибы с луком и морковкой, заправить майонезом или сметаной (по своему вкусу), посолить, добавить специи.

Для подачи блюдо застелить листьями салата и сверху горочкой выложить салат.

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