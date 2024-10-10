Салат "Добрая теща": рецепт сытного и вкусного блюда
Для того, чтобы блюдо красиво смотрелось на столе, выложите его на тарелку, покрытую салатными листьями.
Если хотите приготовить вкусный, сытный и простой салат, который хорошо утолит голод, обратите внимание на рецепт салата "Добрая теща" из "Кулинарного блога". Он одинаково хорошо подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Салат "Добрая теща"
Ингредиенты:
- отварное куриное филе – 300 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь крупная – 1 шт;
- свежие шампиньоны – 200 гр;
- малосольные огурцы – 4-5 шт;
- вареные яйца – 3-4 шт;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- растительное масло для жарки;
- майонез или сметана для заправки;
- листья салата для украшения.
Способ приготовления:
Грибы порезать, обжарить на растительном масле несколько минут, после чего добавить туда же мелко порезанный лук и обжаривать дальше, затем всыпать морковь, тертую на терке. Все жарить до готовности.
Огурцы порезать соломкой или кубиками, яйца – так же.
В глубокой миске смешать кукурузу, предварительно слив жидкость, яйца, огурцы, грибы с луком и морковкой, заправить майонезом или сметаной (по своему вкусу), посолить, добавить специи.
Для подачи блюдо застелить листьями салата и сверху горочкой выложить салат.
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