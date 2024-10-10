Салат "Добра теща": рецепт ситної та смачної страви
Для того, щоб страва мала гарний вигляд на столі, викладіть її на тарілку, вкриту салатним листям.
Якщо хочете приготувати смачний, ситний і простий салат, який добре вгамує голод, зверніть увагу на рецепт салату "Добра теща" з "Кулінарного блогу". Він однаково добре підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.
Салат "Добра теща"
Інгредієнти:
- відварене куряче філе — 300 г;
- цибуля — 1 шт;
- морква велика — 1 шт;
- свіжі печериці — 200 г;
- малосольні огірки — 4-5 шт;
- варені яйця — 3-4 шт;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- рослинна олія для смаження;
- майонез або сметана для заправки;
- листя салату для прикрашання.
Спосіб приготування:
Гриби порізати, обсмажити на олії кілька хвилин, після чого додати туди ж дрібно порізану цибулю й обсмажувати далі, потім всипати моркву, терту на тертці. Усе смажити до готовності.
Огірки порізати соломкою або кубиками, яйця — так само.
У глибокій мисці змішати кукурудзу, заздалегідь зливши рідину, яйця, огірки, гриби з цибулею і морквою, заправити майонезом або сметаною (на свій смак), посолити, додати спеції.
Для подачі блюдо застелити листям салату і зверху горочкою викласти салат.
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