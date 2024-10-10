Салат "Добра теща": рецепт ситної та смачної страви

Для того, щоб страва мала гарний вигляд на столі, викладіть її на тарілку, вкриту салатним листям.

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Якщо хочете приготувати смачний, ситний і простий салат, який добре вгамує голод, зверніть увагу на рецепт салату "Добра теща" з "Кулінарного блогу". Він однаково добре підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу.

Салат "Добра теща"

Інгредієнти:

відварене куряче філе — 300 г;

цибуля — 1 шт;

морква велика — 1 шт;

свіжі печериці — 200 г;

малосольні огірки — 4-5 шт;

варені яйця — 3-4 шт;

кукурудза консервована — 1 банка;

рослинна олія для смаження;

майонез або сметана для заправки;

листя салату для прикрашання.

Спосіб приготування:

Гриби порізати, обсмажити на олії кілька хвилин, після чого додати туди ж дрібно порізану цибулю й обсмажувати далі, потім всипати моркву, терту на тертці. Усе смажити до готовності.

Огірки порізати соломкою або кубиками, яйця — так само.

У глибокій мисці змішати кукурудзу, заздалегідь зливши рідину, яйця, огірки, гриби з цибулею і морквою, заправити майонезом або сметаною (на свій смак), посолити, додати спеції.

Для подачі блюдо застелити листям салату і зверху горочкою викласти салат.

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