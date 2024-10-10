Самая вкусная заправка для салата: рецепт от шеф-повара

Стандартная заправка-винегрет — это масло, укус и соль. Но этот просто рецепт удалось улучшить.

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Шеф-повар Ричард Кяги — кулинар и автор кулинарных книг. А еще он большой любитель салата. Смесь салатов вроде фризе, эндивия, ромен и прочих, может быть очень вкусной, если добавить в нее заправку-винегрет из оливкового масла, уксуса и соли. Еще в нее добавляют порезанный мелкими кубиками лук-шалот и горчицу. И такая заправка украсить любой салат, не только зеленый, но и из картофеля. Рецепт опубликовали на сайте NZZ.

Подойдет он также к рыбе и салату Цезарь. Ричард отмечает, что свой идеальный салат он нашел в ресторане "Виа Картота" в Вест-Виллидж.

"Когда я слышу винегрет, у меня возникают подозрения. Слишком часто эта заправка казалась мне слишком кислой, слишком луковой, или туда клали слишком много чеснока", — пожаловался Ричард, но в этот раз он был поражен тем, насколько заправка была хороша.

В итоге он воспользовался советом шеф-повара и добавил ингредиенты от себя. Есть несколько правил, которые нельзя изменить: характерные ароматы, такие как чеснок, лук и другие свежие ингредиенты, имеющие сильный собственный вкус, необходимо заранее полить водой или ошпарить. Лучше всего это делать на (домашнем) овощном или курином бульоне . Конечно, масла в частности, а также уксус должны быть самого высокого качества, а свежие ингредиенты должны быть свежими.

Идеальная заправка для салата (винегрет)

Ингредиенты:

1 большой лук-шалот, мелко нарезанный;

1,5 столовые ложки хересного уксуса не менее 6 лет выдержки (или белого винного уксуса);

1 столовая ложка теплой воды;

200 мл оливкового масла;

1,5 ч. л. дижонской горчицы;

1 столовая ложка меда (по желанию);

2 веточки тимьяна, только листья;

1 зубчик чеснока, мелко натертый;

соль и свежемолотый черный перец.

Наполните раковину или большую миску теплой водой. Удалите все увядшие или поврежденные листья салата, который вы будете использовать. Большие листья разрежьте пополам, мелкие оставьте целыми и добавьте в воду. Отрежьте корни и длинные стебли кресс-салата и добавьте листья и нежные стебли в воду. Используйте только светло-зеленые и белые листья фризе.

Хорошо залейте салат теплой водой и слейте. Повторите процесс в более прохладной воде, а затем в ледяной. Заверните листья салата в чистую ткань или кухонную бумагу и дайте им полностью высохнуть.

Поместите нарезанный лук-шалот в мелкое сито, промойте его холодной водой и дайте стечь. Поместите в среднюю миску, добавьте теплую воду и уксус. Дайте настояться 2 минуты, затем добавьте масло, горчицу, мед (если используете), тимьян, чеснок и большую щепотку соли. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и уксус.

При подаче выложите щедрую горсть салатной смеси на большое блюдо. Посыпьте солью, перцем и полейте щедрой порцией винегрета. Продолжайте добавлять еще одну горсть салата, соль/перец и винегрет. Повторяйте процесс, пока не получите большую башню из салата. В последний раз полейте винегретом и сразу же подавайте.

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