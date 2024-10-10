Найсмачніша заправка для салату: рецепт від шеф-кухаря

Стандартна заправка-вінегрет — це олія, укус і сіль. Але цей простий рецепт вдалося поліпшити.

Related video

Шеф-кухар Річард Кягі — кулінар і автор кулінарних книг. А ще він великий любитель салату. Суміш салатів на кшталт фризе, ендівія, ромен та інших, може бути дуже смачною, якщо додати до неї заправку-вінегрет з оливкової олії, оцту і солі. Ще в неї додають порізану дрібними кубиками цибулю-шалот і гірчицю. І така заправка прикрасить будь-який салат, не тільки зелений, а й із картоплі. Рецепт опублікували на сайті NZZ.

Пасуватиме він також до риби та салату Цезар. Річард зазначає, що свій ідеальний салат він знайшов у ресторані "Віа Картота" у Вест-Віллідж.

"Коли я чую вінегрет, у мене виникають підозри. Занадто часто ця заправка здавалася мені надто кислою, надто цибулевою, або туди клали надто багато часнику", — поскаржився Річард, але цього разу він був вражений тим, наскільки заправка була гарною.

У підсумку він скористався порадою шеф-кухаря і додав інгредієнти від себе. Є кілька правил, які не можна змінити: характерні аромати, як-от часник, цибуля та інші свіжі інгредієнти, що мають сильний власний смак, необхідно заздалегідь полити водою або ошпарити. Найкраще це робити на (домашньому) овочевому або курячому бульйоні. Звісно, олії зокрема, а також оцет мають бути найвищої якості, а інгредієнти мають бути свіжими.

Ідеальна заправка для салату (вінегрет)

Інгредієнти:

1 велика цибуля-шалот, дрібно нарізана;

1,5 столові ложки хересного оцту не менше 6 років витримки (або білого винного оцту);

1 столова ложка теплої води;

200 мл оливкової олії;

1,5 ч. л. діжонської гірчиці;

1 столова ложка меду (за бажанням);

2 гілочки чебрецю, тільки листя;

1 зубчик часнику, дрібно натертий;

сіль і свіжомелений чорний перець.

Наповніть раковину або велику миску теплою водою. Видаліть усе зів'яле або пошкоджене листя салату, який ви будете використовувати. Велике листя розріжте навпіл, дрібне залиште цілим і додайте у воду. Відріжте коріння і довгі стебла крес-салату і додайте листя і ніжні стебла у воду. Використовуйте тільки світло-зелене та біле листя фризе.

Добре залийте салат теплою водою і злийте. Повторіть процес у більш прохолодній воді, а потім у крижаній. Загорніть листя салату в чисту тканину або кухонний папір і дайте йому повністю висохнути.

Помістіть нарізану цибулю-шалот у дрібне сито, промийте її холодною водою і дайте стекти. Помістіть у середню миску, додайте теплу воду й оцет. Дайте настоятися 2 хвилини, потім додайте олію, гірчицю, мед (якщо використовуєте), чебрець, часник і велику щіпку солі. Спробуйте і за потреби додайте сіль та оцет.

Під час подачі викладіть щедру жменю салатної суміші на велике блюдо. Посипте сіллю, перцем і полийте щедрою порцією вінегрету. Продовжуйте додавати ще одну жменю салату, сіль/перець і вінегрет. Повторюйте процес, поки не отримаєте велику вежу з салату. Востаннє полийте вінегретом і відразу ж подавайте.

Читайте також:

Салат "Біла шуба": рецепт улюбленої страви по-новому

Як грецький, але смачніший: рецепт овочевого салату із сирними кульками

Капустяний салат зі смачною заправкою: рецепт популярного коул слоу