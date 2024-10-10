Напрочуд свіжий і смачний: рецепт східного салату з червоної капусти
Протягом десятиліть червону капусту маринували в оцті або готували з неї салати. Цей вам точно сподобається.
З червонокачанної капусти можна приготувати напрочуд свіжий салат, сповнений східних ноток граната, фісташок і м'яти. Червонокачанна капуста хрустка і має чудовий смак, якщо її їсти прямо з миски або подавати з прісним хлібом на кшталт лаваша. Рецептом поділилися на сайті NZZ.
Східний салат із червоної капусти
Інгредієнти:
- 250 г червонокачанної капусти;
- 1 огірок;
- 1 червоний солодкий перець;
- зелена цибуля;
- 150 г насіння граната.
Для заправки:
- 3 столові ложки оливкової олії;
- сік 0,5 лимона;
- 1 столова ложка білого винного оцту;
- 1 чайна ложка меду;
- 2 столові ложки гранатової патоки (якщо є);
- 0,5 ч. л. солі.
Для гарніру:
- 20 г свіжого кропу;
- 20 г свіжої м'яти;
- 2 столові ложки фісташок, крупно нарізаних;
- 2 столові ложки кедрових горіхів, крупно нарізаних;
- коржі для подачі.
Розріжте червону капусту навпіл, видаліть качан, наріжте її скибочками мандоліною завтовшки близько 4 мм, потім подрібніть.
Огірок і перець розріжте навпіл, видаліть насіння і наріжте кубиками якомога менше. Зелену цибулю нарізаємо тонкими кільцями.
Усі інгредієнти добре перемішайте із зернами граната.
Для соусу складіть усі інгредієнти в банку для консервації, закрийте і добре струсіть.
Акуратно обсмажте фісташки та кедрові горіхи. Дрібно нарізаємо листя кропу та м'яти. Під час подачі викладіть салат у велику миску, перемішайте з соусом, щедро прикрасьте кропом і м'ятою та посипте горіхами. Подавайте з коржами або їжте як є.
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