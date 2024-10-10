Напрочуд свіжий і смачний: рецепт східного салату з червоної капусти

Протягом десятиліть червону капусту маринували в оцті або готували з неї салати. Цей вам точно сподобається.

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З червонокачанної капусти можна приготувати напрочуд свіжий салат, сповнений східних ноток граната, фісташок і м'яти. Червонокачанна капуста хрустка і має чудовий смак, якщо її їсти прямо з миски або подавати з прісним хлібом на кшталт лаваша. Рецептом поділилися на сайті NZZ.

Східний салат із червоної капусти

Інгредієнти:

250 г червонокачанної капусти;

1 огірок;

1 червоний солодкий перець;

зелена цибуля;

150 г насіння граната.

Для заправки:

3 столові ложки оливкової олії;

сік 0,5 лимона;

1 столова ложка білого винного оцту;

1 чайна ложка меду;

2 столові ложки гранатової патоки (якщо є);

0,5 ч. л. солі.

Для гарніру:

20 г свіжого кропу;

20 г свіжої м'яти;

2 столові ложки фісташок, крупно нарізаних;

2 столові ложки кедрових горіхів, крупно нарізаних;

коржі для подачі.

Розріжте червону капусту навпіл, видаліть качан, наріжте її скибочками мандоліною завтовшки близько 4 мм, потім подрібніть.

Огірок і перець розріжте навпіл, видаліть насіння і наріжте кубиками якомога менше. Зелену цибулю нарізаємо тонкими кільцями.

Усі інгредієнти добре перемішайте із зернами граната.

Для соусу складіть усі інгредієнти в банку для консервації, закрийте і добре струсіть.

Акуратно обсмажте фісташки та кедрові горіхи. Дрібно нарізаємо листя кропу та м'яти. Під час подачі викладіть салат у велику миску, перемішайте з соусом, щедро прикрасьте кропом і м'ятою та посипте горіхами. Подавайте з коржами або їжте як є.

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