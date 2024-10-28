Надзвичайно смачний теплий овочевий салат: швидко готується та ідеально підходить для вечері (відео)

Захотілося салату, але набридли звичайні? Що ж, варто спробувати цей оригінальний рецепт.

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Осінь справді вступила у свої права, і разом із нею ми починаємо готувати особливі страви. Цей рецепт теплого овочевого салату ідеально підходить для холодних вечорів, а також для тих днів, коли ми ставимо собі питання: "Що ще ми готуємо сьогодні?". Список інгредієнтів зовсім невеликий, а багато необхідних нам спецій напевно знайдуться на кухні у будь-кого. Рецептом поділилися кулінари Cosânzenele Gătesc.

Теплий овочевий салат

Теплий овочевий салат

Інгредієнти:

солодка картопля (батат);

корінь селери;

морква;

буряк;

сіль і перець:

оливкова олія;

горіхи;

нут;

сир фета;

соус, приготований із петрушки, часнику, оливкової олії та лимонного соку.

Для теплого овочевого салату перше, що нам потрібно зробити, це нарізати овочі великими шматками і розкласти їх на деку, застеленому папером для випічки. Якщо ви не хочете використовувати солодку картоплю, корінь селери, моркву або буряк, ви можете вибрати свої улюблені овочі.

Ви також можете додати пастернак, петрушку, болгарський перець, червону цибулю або що завгодно. Збризніть оливковою олією і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин.

Після того, як овочі приготуються, посоліть і поперчіть за смаком, добре перемішайте і перекладіть у велику миску. Додаємо нут, волоські горіхи та сир фета, а для додаткового смаку додаємо соус із часнику, лимонного соку та оливкової олії. Часник подрібніть і змішайте із соком половинки лимона та оливковою олією. Ще раз дуже добре перемішуємо, і салат готовий.

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