Вкуснейший теплый овощной салат: быстро готовится и идеально подходит для ужина (видео)

Захотелось салата, но надоели обычные? Что ж, стоит попробовать этот оригинальный рецепт.

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Осень действительно вступила в свои права, и вместе с ней мы начинаем готовить особые блюда. Этот рецепт теплого овощного салата идеально подходит для холодных вечеров, а также для тех дней, когда мы задаемся вопросом: "Что еще мы готовим сегодня?". Список ингредиентов совсем невелик, а многие необходимые нам специи наверняка найдутся на кухне у любого. Рецептом поделились кулинары Cosânzenele Gătesc.

Теплый овощной салат

Теплый овощной салат

Ингредиенты:

сладкий картофель (батат);

корень сельдерея;

морковь;

свекла;

соль и перец:

оливковое масло;

орехи;

нут;

сыр фета;

соус, приготовленный из петрушки, чеснока, оливкового масла и лимонного сока.

Для теплого овощного салата первое, что нам нужно сделать, это нарезать овощи крупными кусками и разложить их на противне, застеленном бумагой для выпечки. Если вы не хотите использовать сладкий картофель, корень сельдерея, морковь или свеклу, вы можете выбрать свои любимые овощи.

Вы также можете добавить пастернак, петрушку, болгарский перец, красный лук или что угодно. Сбрызните оливковым маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.

После того, как овощи приготовятся, посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте и переложите в большую миску. Добавляем нут, грецкие орехи и сыр фета, а для дополнительного вкуса добавляем соус из чеснока, лимонного сока и оливкового масла. Чеснок измельчите и смешайте с соком половинки лимона и оливковым маслом. Еще раз очень хорошо перемешиваем, и салат готов.

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