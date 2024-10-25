Салат из цветной капусты: рецепт, который вызвал ажиотаж в соцсетях (видео)

Этот салат получается очень вкусным и готовится всего за несколько минут.

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Салат из цветной капусты — это простое и удивительно вкусное блюдо. Рецепт разлетелся по интернету и готовится всего за несколько минут. Кроме того, это полезное блюдо и идеально подходит для обедов. Какие ингредиенты нужны для приготовления лучшего осеннего салата, пишет Click.

Салат из цветной капусты

Салат из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста — небольшой кочан;

3 ложки йогурта;

2 ложки майонеза;

1–2 зубчика чеснока;

чайная ложка лимонного сока;

соль и перец по вкусу;

свежий укроп;

зеленый лук.

Первое, что нужно сделать, это разделить цветную капусту на соцветия, затем хорошо посолите их и положите в кипящую воду с небольшим количеством соли. Варите около 5–6 минут или больше, пока соцветия не станут мягкими. Чтобы узнать, достаточно ли они размягчились, аккуратно пробуем ножом. Как только соцветия станут мягкими, но упругими, достаем и сразу опускаем в ледяную воду. Или просто откидываем на сито и оставляем остывать.

Соус очень легко приготовить. Смешайте йогурт с майонезом, измельченным чесноком, лимонным соком и солью по вкусу. После этого осторожно нарезаем ломтиками соцветия цветной капусты. Кладем их в миску и добавляем соус, укроп и зеленый лук.

В конце поставьте салат на холод примерно на 30 минут, чтобы вкусы и ароматы идеально соединились. Салат можно подать со свежим хлебом и прохладительным напитком. Результат просто потрясающий, и ваше блюдо обязательно понравится вашим гостям.

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