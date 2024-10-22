Тушеная средиземноморская цветная капуста: отличный рецепт на ужин

Если вы любите цветную капусту, то попробуйте этот рецепт со средиземноморским оттенком.

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Тушить с томатным соусом можно не только обычную белокочанную капусту, но и цветную. И подавайте это ароматное овощное блюдо со свежим хлебом. Рецептом поделились на сайте Il gattoghiotto.

Тушеная цветная капуста в средиземноморским стиле

Ингредиенты:

1 большая цветная капуста (около 1 кг);

500 мл томатного пюре;

2 зубчика чеснока;

Орегано по вкусу;

1 столовая ложка каперсов;

Около 2 столовых ложек зеленых оливок без косточек;

Оливковое масло, соль, сахар, перец.

Очистите и вымойте цветную капусту, нарежьте на соцветия. На кастрюле нагрейте немного масла с измельченными зубчиками чеснока и добавьте соцветия цветной капусты. Дайте подрумяниться в течение нескольких минут.

Добавьте томатное пюре и добавьте немного воды. Приправьте солью и перцем и устраните кислинку добавлением сахара. Готовьте на слабом огне, пока цветная капуста не станет мягкой, но все еще компактной, при необходимости добавляя еще воды во время приготовления.

Примерно через 15 минут добавьте каперсы, оливки и орегано. После приготовления подавайте тушеную цветную капусту по-средиземноморски с ломтиками поджаренного хлеба.

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