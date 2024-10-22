Тушкована середземноморська цвітна капуста: чудовий рецепт на вечерю

Якщо ви любите цвітну капусту, то спробуйте цей рецепт із середземноморським відтінком.

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Тушкувати з томатним соусом можна не тільки звичайну білокачанну капусту, а й цвітну. Подавайте цю ароматну овочеву страву зі свіжим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Il gattoghiotto.

Тушкована цвітна капуста в середземноморському стилі

Інгредієнти:

1 велика цвітна капуста (близько 1 кг);

500 мл томатного пюре;

2 зубчики часнику;

Орегано за смаком;

1 столова ложка каперсів;

Близько 2 столових ложок зелених оливок без кісточок;

Оливкова олія, сіль, цукор, перець.

Очистьте і вимийте цвітну капусту, наріжте на суцвіття. На каструлі нагрійте трохи олії з подрібненими зубчиками часнику і додайте суцвіття цвітної капусти. Дайте підрум'янитися протягом кількох хвилин.

Додайте томатне пюре і додайте трохи води. Приправте сіллю та перцем і усуньте кислинку додаванням цукру. Готуйте на слабкому вогні, поки цвітна капуста не стане м'якою, але все ще компактною, за потреби додаючи ще води під час приготування.

Приблизно через 15 хвилин додайте каперси, оливки та орегано. Після приготування подавайте тушковану цвітну капусту по-середземноморськи зі скибочками підсмаженого хліба.

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