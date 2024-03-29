Чудово до обіду: суп-пюре з цвітної капусти

Легкий суп із цвітною капустою на м'ясному бульйоні сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

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Цвітна капуста — продукт, який незаслужено люблять не всі, особливо діти. Однак якщо ви приготуєте з неї суп-пюре за рецептом із блогу "Кулінарні рецепти", то довго ця страва надовго не затримається на столі, а близькі попросять добавки.

Суп-пюре з цвітної капусти

Інгредієнти:

цвітна капуста — 1 кг;

цибуля-порей — 150 г;

вершкове масло — 80 г;

пшеничне борошно — 70 г;

вершки (10-15%) — 200 г;

яєчні жовтки — 2 шт;

бульйон (з курки або телятини) — 1,5 літра;

сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю-порей нарізати кільцями або півкільцями. Із цвітної капусти вирізати качан і розібрати його на суцвіття. Кілька невеликих суцвіть відкласти для декору.

У каструльці розтопити вершкове масло, додати цибулю-порей і, помішуючи, смажити на середньому вогні 3-4 хвилини. Потім до цибулі-порею додати борошно і, весь час помішуючи, смажити ще 4 хвилини.

Після цього в каструлю влити гарячий бульйон і ретельно перемішати ложкою або вінчиком, щоб розчинилися всі грудочки. Далі в каструлю викласти суцвіття цвітної капусти, довести до кипіння, посолити, накрити кришкою і на невеликому вогні варити приблизно 15-20 хвилин. Коли капуста звариться, вміст каструлі подрібнити блендером до стану пюре.

В окремій мисці вінчиком перемішати жовтки з вершками, а потім отриману суміш тоненькою цівкою влити в суп. При цьому вміст каструлі слід постійно перемішувати вінчиком. Суп, далі помішуючи віночком, довести до кипіння, за необхідності присолити і прибрати з плити.

Відкладені суцвіття капусти опустити на 2-3 хвилини в киплячу воду, потім перекласти їх у посуд із дуже холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Готовий суп розлити в порційні тарілки, зверху викласти кілька суцвіть бланшованої капусти і прикрасити зеленню петрушки.

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