За традиційним грузинським рецептом: як приготувати суп харчо
У різних регіонах Грузії готують суп харчо по-різному. Але за цим рецептом вам не знадобиться ніяких екзотичних інгредієнтів.
Це класичний грузинський рецепт супу харчо зі звичних для нашого столу інгредієнтів. Можна використовувати яловичину, якщо хочете що б ваш суп харчо був нежирний, або баранину – харчо буде більш поживним та калорійним. Рецептом поділились на сайті Fayni Recepty.
Помідори у рецепті супу харчо додають необхідну кислинку замість аличі. Або можна використовувати чорнослив чи гранатовий сік. І не шкодуйте спецій та зелені.
Суп харчо
Інгредієнти:
- 500 г яловичини;
- 2 цибулини;
- 4 ст. л. рису;
- 500 г помідорів;
- 100 г волоських горіхів;
- 50 г кореня селери;
- 2 ч. л. томатної пасти;
- 0,50 стручка гострого перцю;
- 50 г вершкового масла;
- лавровий лист, кріп, петрушка;
- 5 зубчиків часнику;
- чорний перець, сіль;
- спеції, хмелі-сунелі.
М'ясо ріжемо шматочками та опускаємо в каструлю з 3 літрами води. Включаємо максимальний вогонь і накриваємо каструлю кришкою. Під час закипання бульйону обов'язково прибираємо піну, що утворилася. Посоліть бульйон.
Очистіть та наріжте корінь селери. Додайте шматочки селери та стебла петрушки у бульйон. Зменште вогонь до мінімального та варіть одну годину під кришкою.
Промийте рис холодною водою, залийте водою та дайте постояти.
Після 15 хвилин варіння бульйону знімаємо з каструлі кришку та виймаємо стебла петрушки. Варимо ще 45 хвилин.
Волоські горіхи та цибулю подрібнюємо блендером – окремо одне від одного.
Томати обшпарюємо окропом, залишаємо на 2-3 хвилини та очищаємо від шкірки. Нарізаємо маленькими шматочками.
З половинки гострого перцю вичищаємо насіння, а сам перець нарізаємо тонкими смужками.
На розігрітій з вершковим маслом сковороді обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо до неї помідори. Тримаємо під кришкою 5 хвилин.
Після додаємо гострий перець, томатну пасту, чорний мелений перець, солимо та тушкуємо все разом 5 хвилин під кришкою.
Через годину варіння бульйону дістаємо з каструлі м'ясо. Додаємо шматочки яловичини у сковороду до овочів. Перемішуємо і тримаємо під кришкою на вогні ще 5 хвилин.
Додаємо засмажку до бульйону. Під кришкою доводимо до кипіння.
Кладемо рис і варимо на повільному вогні 20 хвилин.
Листя петрушки подрібнюємо та перекладаємо в невеликий посуд. До неї вичавлюємо часник і розминаємо все ложкою.
Через 10-15 хвилин варіння додаємо у каструлю хмелі-сунелі, лавровий лист, подрібнені волоські горіхи та зелень з часником. Вимикаємо газ і даємо готовому супу настоятися під кришкою ще 15 хвилин.
Традиційно, справжній суп харчо готується на спеціальній заправці тклапі – це засушене на сонці пюре зі сливи ткемалі. Якщо не маєте можливості добути тклапі, приготувати суп харчо можна з соусом ткемалі.
Хмелі-сунелі слід додавати у суп харчо, коли звариться рис. Дайте страві трохи постояти на маленькому вогні, а вже в тарілці посипайте суп харчо свіжою кінзою.
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