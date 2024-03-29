Отлично к обеду: суп-пюре из цветной капусты
Легкий суп с цветной капустой на мясном бульоне понравится не только взрослым, но и детям.
Цветная капуста – продукт, который незаслуженно любят не все, особенно дети. Однако если вы приготовите из нее суп-пюре по рецепту из блога "Кулинарные рецепты", то долго это блюдо надолго не задержится на столе, а близкие попросят добавки.
Суп-пюре из цветной капусты
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 кг;
- лук-порей – 150 гр;
- сливочное масло – 80 гр;
- пшеничная мука – 70 гр;
- сливки (10-15%) – 200 гр;
- яичные желтки – 2 шт;
- бульон (из курицы или телятины) – 1,5 литра;
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
Лук-порей нарезать кольцами или полукольцами. Из цветной капусты вырезать кочерыжку и разобрать ее на соцветие. Несколько небольших соцветий отложить для декора.
В кастрюльке растопить сливочное масло, добавить лук-порей и, помешивая, жарить на среднем огне 3-4 минуты. Затем к луку-порею добавить муку и, все время помешивая, жарить еще 4 минуты.
После этого в кастрюлю влить горячий бульон и тщательно перемешать ложкой или венчиком, чтобы растворились все комочки. Далее в кастрюлю выложить соцветия цветной капусты, довести до кипения, посолить, накрыть крышкой и на небольшом огне варить примерно 15-20 минут. Когда капуста сварится, содержимое кастрюли измельчить блендером до состояния пюре.
В отдельной миске венчиком перемешать желтки со сливками, а потом получившуюся смесь тоненькой струйкой влить в суп. При этом содержимое кастрюли следует постоянно перемешивать венчиком. Суп, далее помешивая венчиком, довести до кипения, при необходимости присолить и убрать с плиты.
Отложенные соцветия капусты опустить на 2-3 минуты в кипящую воду, затем переложить их в посуду с очень холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Готовый суп разлить в порционные тарелки, сверху выложить несколько соцветий бланшированной капусты и украсить зеленью петрушки.
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