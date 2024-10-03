Новий суперфуд: як смачно приготувати цвітну капусту

З цвітної капусти можна приготувати безліч страв, але найпростіше її просто запекти в духовці.

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Останніми роками цвітна капуста здобула кулінарну славу як альтернатива рису та іншим гарнірам. З неї роблять стейки і навіть готують вегетаріанську печеню. Це простий овоч для додавання у ваш раціон і його практично неможливо зіпсувати. Спробуйте запекти цвітну капусту з сиром. Поставте цей класичний гарнір у духовку і капуста буде готова за лічені хвилини. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Запечена цвітна капуста з сиром

Інгредієнти:

1 велика цвітна капуста;

500 мл молока;

4 ст. л. борошна;

50 г вершкового масла;

100 г твердого сиру;

2-3 ст. л. панірувальних сухарів, якщо вони у вас є.

Закип'ятіть воду у великій каструлі. Покладіть цвітну капусту, розділену на суцвіття, і варіть п'ять хвилин. Злийте воду і перекладіть капусту в жароміцну форму. Розігрійте духовку до 200 градусів.

У каструлю додайте 500 мл молока, 4 ст. л. борошна і 50 г вершкового масла.

Продовжуйте швидко збивати, поки масло не розтане і суміш не закипить. Перемішуйте протягом 2 хвилин, поки соус не закипить і не стане густим.

Вимкніть вогонь, додайте більшу частину 100 г тертого сиру і полийте соусом цвітну капусту. Посипте сиром, що залишився, і 2-3 ст. л. панірувальних сухарів, якщо хочете.

Поставте в духовку і випікайте 20 хвилин.

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