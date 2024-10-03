Новый суперфуд: как вкусно приготовить цветную капусту

Из цветной капусты можно приготовить множество блюд, но проще всего ее просто запечь в духовке.

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В последние годы цветная капуста обрела кулинарную славу как альтернатива рису и прочим гарнирам. Из нее делают стейки и даже готовят вегетарианское жаркое. Это простой овощ для добавления в ваш рацион и его практически невозможно испортить. Попробуйте запечь цветную капусту с сыром. Поставьте этот классический гарнир в духовку и капуста будет готова за считанные минуты. Рецептом поделились на сайте Good Food.

Запеченная цветная капуста с сыром

Ингредиенты:

1 большая цветная капуста;

500 мл молока;

4 ст. л. муки;

50 г сливочного масла;

100 г твердого сыра;

2-3 ст. л. панировочных сухарей, если они у вас есть.

Закипятите воду в большой кастрюле. Положите цветную капусту, разделенную на соцветия и варите пять минут. Слейте воду и переложите капусту в жаропрочную форму. Разогрейте духовку до 200 градусов.

В кастрюлю добавьте 500 мл молока, 4 ст. л. муки и 50 г сливочного масла.

Продолжайте быстро взбивать, пока масло не растает и смесь не закипит. Перемешивайте в течение 2 минут, пока соус не закипит и не станет густым.

Выключите огонь, добавьте большую часть 100 г тертого сыра и полейте соусом цветную капусту. Посыпьте оставшимся сыром и 2-3 ст. л. панировочных сухарей, если хотите.

Поставьте в духовку и выпекайте 20 минут.

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