Салат із цвітної капусти: рецепт, який викликав ажіотаж у соцмережах (відео)

Цей салат виходить дуже смачним і готується всього за кілька хвилин.

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Салат із цвітної капусти — це проста і напрочуд смачна страва. Рецепт розлетівся інтернетом і готується всього за кілька хвилин. Крім того, це корисна страва й ідеально підходить для обідів. Які інгредієнти потрібні для приготування найкращого осіннього салату, пише Click.

Салат із цвітної капусти

Салат із цвітної капусти

Інгредієнти:

цвітна капуста — невеликий качан;

3 ложки йогурту;

2 ложки майонезу;

1–2 зубчики часнику;

чайна ложка лимонного соку;

сіль і перець за смаком;

свіжий кріп;

зелена цибуля.

Перше, що потрібно зробити, це розділити цвітну капусту на суцвіття, потім добре посоліть їх і покладіть у киплячу воду з невеликою кількістю солі. Варіть приблизно 5–6 хвилин або більше, поки суцвіття не стануть м'якими. Щоб дізнатися, чи достатньо вони розм'якшилися, акуратно пробуємо ножем. Щойно суцвіття стануть м'якими, але пружними, дістаємо й одразу опускаємо в крижану воду. Або просто відкидаємо на сито і залишаємо остигати.

Соус дуже легко приготувати. Змішайте йогурт із майонезом, подрібненим часником, лимонним соком і сіллю за смаком. Після цього обережно нарізаємо скибочками суцвіття цвітної капусти. Кладемо їх у миску та додаємо соус, кріп і зелену цибулю.

Наприкінці поставте салат на холод приблизно на 30 хвилин, щоб смаки та аромати ідеально поєдналися. Салат можна подати зі свіжим хлібом і прохолодним напоєм. Результат просто разючий, і ваша страва обов'язково сподобається вашим гостям.

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