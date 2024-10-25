Салат із цвітної капусти: рецепт, який викликав ажіотаж у соцмережах (відео)
Цей салат виходить дуже смачним і готується всього за кілька хвилин.
Салат із цвітної капусти — це проста і напрочуд смачна страва. Рецепт розлетівся інтернетом і готується всього за кілька хвилин. Крім того, це корисна страва й ідеально підходить для обідів. Які інгредієнти потрібні для приготування найкращого осіннього салату, пише Click.
Салат із цвітної капусти
Інгредієнти:
- цвітна капуста — невеликий качан;
- 3 ложки йогурту;
- 2 ложки майонезу;
- 1–2 зубчики часнику;
- чайна ложка лимонного соку;
- сіль і перець за смаком;
- свіжий кріп;
- зелена цибуля.
Перше, що потрібно зробити, це розділити цвітну капусту на суцвіття, потім добре посоліть їх і покладіть у киплячу воду з невеликою кількістю солі. Варіть приблизно 5–6 хвилин або більше, поки суцвіття не стануть м'якими. Щоб дізнатися, чи достатньо вони розм'якшилися, акуратно пробуємо ножем. Щойно суцвіття стануть м'якими, але пружними, дістаємо й одразу опускаємо в крижану воду. Або просто відкидаємо на сито і залишаємо остигати.
Соус дуже легко приготувати. Змішайте йогурт із майонезом, подрібненим часником, лимонним соком і сіллю за смаком. Після цього обережно нарізаємо скибочками суцвіття цвітної капусти. Кладемо їх у миску та додаємо соус, кріп і зелену цибулю.
Наприкінці поставте салат на холод приблизно на 30 хвилин, щоб смаки та аромати ідеально поєдналися. Салат можна подати зі свіжим хлібом і прохолодним напоєм. Результат просто разючий, і ваша страва обов'язково сподобається вашим гостям.
Читайте також:
Тушкована середземноморська цвітна капуста: чудовий рецепт на вечерю
Новий суперфуд: як смачно приготувати цвітну капусту