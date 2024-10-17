На все случаи жизни: 20 соусов для салатов и других блюд

Соус любому блюду придаст яркий и незабываемый вкус.

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Соус — ингредиент, который может придать блюду изысканный и законченный вкус. Рецептов соусов существует огромное количество, и каждый из них готовится под определенную позицию. Одни соусы идеально подходят к мясу, другие делают насыщеннее вкус рыбы, третьи незаменимы с овощами. Предлагаем вам подборку из 20 соусов, которой поделились в телеграмм-канале "Консервация и кулинария". Соотношение ингредиентов под каждый соус выбирайте по своему вкусу.

20 соусов для салатов и других блюд

1. Сметана и мелко порубленная зелень.

2. Йогурт греческий и томатная паста.

3. Мягкий сыр, порубленная зелень и чеснок, пропущенный через пресс.

4. Греческий йогурт, сок лимона и горчица.

5. Фета, греческий йогурт и свежий укроп.

6. Тертое яблоко, карри и греческий йогурт.

7. Греческий йогурт и пропущенный через пресс чеснок.

8. Оливковое масло, горчица и кунжут.

9. Оливковое масло, соевый соус и мелко порубленная зелень.

10. Жидкий мед и лимонный сок.

11. Оливковое масло, сок лимона и зелень.

12. Оливковое масло, соевый соус, сок лимона и измельченный чеснок.

13. Мягкий творог, пропущенный через пресс чеснок, томатная паста и кинза.

14. Тертый огурец, мелко порубленная зелень, соль, мягкий сыр, пропущенный через пресс чеснок и оливковое масло.

15. Сметана, оливковое масло, чеснок, горчица, тертый соленый огурец, зеленый лук и сок лимона.

16. Томатная паста, французские/итальянские травы, чеснок, греческий йогурт и горчица.

17. Греческий йогурт, тертый сыр и зелень.

18. Сметана, чеснок, зерна горчицы и базилик.

19. Греческий йогурт, жидкий мед, сок лимона, горчица и паприка или куркума.

20. Кунжут, соевый соус, сок лимона, горчица и оливковое масло.

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