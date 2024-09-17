Домашняя шаурма с очень вкусным соусом: простой рецепт популярного перекуса

Вкусная начинка и не менее вкусный соус в хрустящем лаваше – перекус на все случаи жизни.

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Если вам очень хочется шаурмы, а все ближайшие киоски закрыты, рекомендуем приготовить ее самостоятельно по рецепту известного кулинарного блогера Юлии Симончук. Она выходит еще вкуснее, потому что приготовлена из тех продуктов, которые для нее выбираете вы.

Шаурма домашняя

Ингредиенты на 3 шт:

лаваш – 3 шт;

филе куриного бедра – 400 гр;

огурец – 1-2 шт;

помидор – 1 шт;

капуста/листья салата – 120-150 гр;

соевый соус – 5 ст. л;

масло – 1 ст. л.

Для соуса:

майонез – 3-4 ст. л;

сметана – 3-4 ст. л;

горчица – 1-2 ч. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль, перец, паприка – по вкусу;

укроп.

Способ приготовления:

Филе бедра поперчить, добавить немного паприки, залить соевым соусом, добавить масло, перемешать и поставить мариноваться на 10-30 минут.

Далее куски мяса выложить на гриль и прожарить до готовности.

Пропеченное мясо порезать на мелкие куски.

Далее готовим соус: к майонезу добавить сметану, горчицу, чеснок, соль, перец, папку, мелко нарубленный укроп и перемешать.

Теперь формируем шаурму. На лаваш (край чуть-чуть завернуть) выложить соус, мясо, далее – помидоры, огурцы, зелень салата (или капусты), сверху – еще соус. Свернуть шаурму, как показано на видео. Положить шаурму на гриль или на сухую сковородку и подержать, пока она подрумянится с обеих сторон.

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